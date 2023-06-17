Женщина рассказала, что трагическую весть ей принес дедушка героя.

Мать Героя Украины Дмитрия Коцюбайла "Да Винчи" вспомнила, что чувствовала тревогу в день его смерти и накануне.

Об этом Оксана Коцюбайло рассказала в интервью Front 18. По словам женщины, необъяснимая тревога охватила ее 6 марта 2023 года. Мать героя не могла найти себе места и написала сообщение сыну. На следующий день она узнала, что Дмитрий погиб, а на ее смс он так и не ответил.

"Я ему еще написала: "Дима, как ты?", - и он мне уже не отписал", - вспомнила мать.

На следующий день Оксана ушла на работу, а родные уверяли ее, что переживать не стоит. Особенно женщину успокаивала сестра.

"Она говорит, что ты волнуешься, он знает, что к чему. Но твой Дима такой умный, он – бессмертный", - сказала женщина.

Трагическую весть о смерти "Да Винчи" мать узнала после работы от его дедушки.

"Я еще ему (дедушке – УНИАН) говорю: "Ну, что ты говоришь, как нет?", - но нет, говорит, Димы. Дима погиб. У меня такое впечатление, что я в тот день также умерла и до сих пор не могу понять... Все сижу и жду, что он должен позвонить. Стою на могиле и мне кажется, что это не его могила", - сказала мать.

Гибель"Да Винчи"

Герой Украины Дмитрий Коцюбайло погиб 7 марта в бою за Бахмут, получив тяжелое ранение в шею. Попрощаться с воином пришел, в частности, президент Зеленский. Показательно, что отдать дань уважения укринскому герою тогда пришла даже премьер Финляндии Санна Марин.

Недавно мама Героя Украины Дмитрия Коцюбайла "Да Винчи" раскрыла тайну позывного сына. "Потому что он рисовал и его так прозвали "Да Винчи". Дали ему позывной "Да Винчи", – сказала Оксана Коцюбайло.

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