Именем Дмитрий героя в последнее время почти не называли.

Мама Героя Украины Дмитрия Коцюбайла "Да Винчи" раскрыла тайну позывного сына.

В интервью проекту Front 18, Оксана Коцюбайло вспомнила, что Дмитрия никто не звали его именем после начала войны. Даже ее коллеги спрашивали маму павшего воина: "А как там твой" Да Винчи?". Тайна позывного проста - Дмитрий рисовал.

"Потому что он рисовал и его так прозвали "Да Винчи". Дали ему позывной "Да Винчи", – сказала Оксана Коцюбайло.

Гибель"Да Винчи"

Герой Украины Дмитрий Коцюбайло погиб 7 марта в бою за Бахмут, получив тяжелое ранение в шею. Попрощаться с воином пришел, в частности, президент Зеленский. Показательно, что отдать дань уважения укринскому герою тогда пришла даже премьер Финляндии Санна Марин.

Ранее на сайте Киевсовета была зарегистрирована другая петиция №11833 , в которой предлагается переименовать в честь Да Винчи одну из улиц столицы. Эта петиция на данный момент также набрала более 5,2 тыс подписей поддержки.

Вас также могут заинтересовать новости: