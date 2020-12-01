По оперативным данным, менеджер регионального филиала систематически требовала от подчиненных сотрудников взятки за назначение ежемесячных премий и надбавок к заработной плате.

СБУ разоблачила на систематическом вымогательстве взяток у подчиненных менеджера Ивано-Франковского филиала телеканала Суспільне.

Читайте такжеВ Киеве проректора одного из университетов будут судить за получение взяткиОб этом сообщает Управление Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области.

По оперативным данным, менеджер регионального филиала систематически требовала от подчиненных сотрудников взятки за назначение ежемесячных премий и надбавок к заработной плате.

В ходе досудебного расследования сотрудники спецслужбы задокументировали осенью текущего года факт получения неправомерной выгоды от подчиненных. Женщину задержали «на горячем» после получения очередной взятки в служебном кабинете.

В рамках уголовного производства, открытого по признакам принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды служебным лицом, готовится объявление ему подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

В заявлении Суспільного отмечается, что если неправомерные действия сотрудника филиала будут подтверждены, они примут соответствующие меры в отношении виновных.

"Суспільний мовник не терпит нарушения закона кем-либо. В то же время Суспільне ожидает объективное, всестороннее и законное расследование со стороны правоохранительных органов и готово содействовать следствию. Вместе с тем важно, чтобы расследование происходило прозрачно и не имело признаков какого-либо давления на компанию. Суспільному не безразлична судьба его сотрудников. Как и в любой цивилизованной стране, мы исповедуем презумпцию невиновности, пока не доказано обратное", - говорится в заявлении.

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Автор: Людмила Жерновская