Женщина, в квартире которой произошел взрыв на Позняках, накануне жаловалась на запах газа – депутат

По словам депутата, замена счетчиков газа в доме происходила не по инициативе его жителей, на этом настаивала газовая компания, которая его обслуживает.

Женщина, в квартире которой произошел взрыв в доме на Позняках в Киеве, накануне жаловалась на запах газа и обращалась к газораспределительной компании.

Об этом сообщила народный депутат от фракции «Слуга народа» Леся Забуранная в эфире одного из украинских информационных телеканалов.

«Приходили и проводили замену счетчика газа не по инициативе жителей. Были предоставлены аргументы, для чего нужно провести ту замену. Насколько мне известно и насколько делились мыслями жильцы дома вчера - именно к ним обращалась газовая компания», - заявила она.

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Кроме того, Забуранная отметила, что пообщалась с жителями разрушенного дома и с соседями женщины, в квартире которой произошел взрыв и которая погибла. «Могу опираться только на показания людей и передать показания соседей женщины, которая, к сожалению, погибла, согласно их информации, она чувствовала запах газа, она обращалась в газовую компанию, и там ее успокаивали и говорили, что все будет урегулировано, и соответственно вчера в этой компании были проведены обыски. Там активно занимаются правоохранители, открыто уголовное производство», - сказала депутат, добавив, что, по предварительным данным правоохранителей, причиной взрыва стало установление в доме некачественного газового оборудования.

Как сообщал УНИАН, 21 июня в 10:00 в Киеве, на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв, предварительно, газовоздушной смеси без последующего горения.

В результате взрыва произошло разрушение четвертого, пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей.

Полиция открыла уголовное производство и проводила обыски в газораспределительной компании и всех коммунальных службах, которые обслуживали многоэтажку на столичных Позняках, в которой произошел взрыв.

По состоянию на утро 22 июня погибли три человека, пятеро травмированы, троих удалось спасти.

Судьба двух мужчин - 1976 и 1967 годов рождения - остается неизвестной.

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