СБУ разоблачила масштабную схему вывоза в Россию товаров военного назначения (фото)

Также в Россию передавали некоторые технологии по производству украинской военной продукции.

Служба безопасности Украины разоблачила ряд должностных лиц частных компаний, которые организовали механизм незаконной поставки в Россию товаров военного назначения и двойного использования, производимых государственными оборонными предприятиями.

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Как сообщает пресс-центр СБУ, противоправный механизм поставок был уличен и блокирован спецслужбой в марте этого года.

Отмечается, что для документирования схемы в июле СБУ провела ряд обысков на некоторых оборонных предприятиях в Харьковской, Киевской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской, Николаевской и Полтавской областях.

«Руководство государственных оборонных предприятий при проведении следственных действий способствовало в предоставлении информации по закупкам частными компаниями товаров военного и двойного назначения», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, благодаря дополнительно полученной информации оперативники и следователи СБУ установили, что частные предприниматели-организаторы схемы закупали продукцию государственных оборонных предприятий для дальнейших незаконных поставок в Россию и другие страны.

В СБУ добавили, что приобретение военной продукции могло осуществляться при содействии работников государственных оборонных предприятий с нарушением украинского законодательства.

Также задокументировано, что в России участники группы передавали некоторые технологии по производству украинской военной продукции.

По данным следствия, организатор противоправной сделки - заместитель директора одного из мощных российских предприятий, которое обеспечивает продукцией военного назначения подразделения российской армии и предприятия военно-промышленного комплекса.

«Он имеет устойчивые связи с действующими и бывшими сотрудниками ФСБ РФ», - подчеркнули в СБУ.

Сейчас о подозрении в совершении покушения на контрабанду и нарушении порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю, совершенных в составе организованной преступной группы, сообщается организатору и трем фигурантам уголовного производства - чиновникам частных компаний-поставщиков.

Решается вопрос о квалификации действий других участников организованной преступной группы, в том числе - по признакам преступления, предусмотренного ст. 333 Уголовного кодекса Украины.

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