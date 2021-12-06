Согласно недавно обнародованному The Economist рейтингом самых дорогих городов мира, в 2021 году Киев поднялся сразу на 13 позиций, заняв 88 место среди 173 мегаполисов. Украинская столица даже обогнала Москву, которая разместилась на 96-й позиции, уступив Киеву 8 ступенек.

Среди причин, которые подняли Киев на такую высокую позицию в рейтинге, можно выделить крепкую гривню

Самым дорогим местом мира стал Тель-Авив. Против Нью-Йорка кумулятивный индекс стоимости жизни там составляет 106 пунктов. На второй позиции разместился Париж, а третью строчку занял Сингапур. Сам Нью-Йорк, выступающий базой сравнения для составителей рейтинга, занял шестое место. При этом США – единственная страна, в которой сразу два города попали в десятку наиболее дорогих мегаполисов. Под номером 9 в рейтинге оказался Лос-Анджелес.

Методология рейтинга ориентирована на потребительскую корзину представителя городского среднего класса США и Европы

С одной стороны, среди причин, которые подняли Киев на столь высокую позицию в нынешнем рейтинге, можно, например, выделить крепкую гривню. Весь отчетный период курс национальной валюты находился возле отметки 26 грн/доллар. Это сыграло важную роль при дальнейшей конвертации стоимости жизни в американскую валюту. Не последнюю роль сыграл и рынок недвижимости. Несмотря на карантин и экономическую нестабильность, цены на жилье в 2021 году в столице выросли более чем на 30% в сегменте новостроек.

Однако, с другой стороны, стоит помнить, что методология рейтинга ориентирована на потребительскую корзину представителя городского среднего класса США и Европы. И рассчитывается он на основе стоимости более 200 товаров. Среди прочего, включает расходы на автомобиль, посещение кафе и ресторанов, частную школу или детский сад и тому подобное. Далее данные "нормализуются" в соответствии с определенной потребительской корзиной, переводятся в доллары США по средневзвешенному курсу и сравниваются с Нью-Йорком.

Основные расходы горожан - питание, коммунальные услуги и транспорт

В украинских реалиях - это образ жизни обеспеченного меньшинства населения, а не среднего представителя общины. Для того, чтобы купить всю корзину, домохозяйство из трех человек должно получать доход не менее 2 тысяч долларов в месяц. Очевидно, что доля лиц с подобным уровнем жизни в столице выше, если сравнивать с регионами, но их все же не так много, чтобы считать, что именно высокие зарплаты позволили вывести Киев на такие позиции рейтинга самых дорогих городов, он даже опередил Москву.

Поэтому стоит обратить внимание на другое – расходы. Основные расходы горожан - питание, коммунальные услуги и транспорт. Если говорить о первом пункте, то цена на продукты в Украине, несмотря на то, что цены на все росли, все еще остаются ниже, чем в России (хотя экономисты предупреждают, что цены и у нас будут расти в дальнейшем). Это можно почувствовать, в частности, посетив кафе или рестораны – Москва, однозначно, в этом сегменте будет дороже.

А вот два других пункта - очень разнятся.

Киев в рейтинге самых дорогих городов опередил не только Москву, но немножко не дотянул до... Дубая

Так, коммунальные тарифы – горячая и холодная вода, тепло, газ – в Киеве выше, чем в Москве. Очевидно, энергетические ресурсы в Москве дешевле, как следствие, энергетическая составляющая (кроме электроэнергии, которая в Украине все же немножко дешевле, чем в России) определяет столицу Украины более дорогим городом.

Второе - транспорт. Прежде всего - в Украине за год существенно увеличилась стоимость бензина - на 30%. В Москве топливо стоит почти вдвое дешевле, чем в Киеве. Общественный транспорт в Белокаменной дороже, чем в Киеве, как и стоимость парковки.

Зато уровень доходов совершенно разный. Если средняя зарплата в Киеве составляет 20,5 тыс. гривень, то в Москве, в пересчете, почти 38 тыс. гривень. То есть киевляне могут позволить себе меньше покупок из той потребительской корзины, которую оценивал The Economist.

Как же случилось, что Киев в этом рейтинге оказался дороже Москвы? Аналитики The Economist, собирая данные потребительской корзины, похоже, не приняли во внимание несколько важных факторов – пандемию коронавируса и то, как COVID-19 повлиял на ситуацию в той или иной стране, экономический кризис, энергетический кризис, политические реалии... Именно поэтому Киев в рейтинге самых дорогих городов опередил не только Москву, но немножко не дотянул до... Дубая.

Ярослав Белов, юрист, политический и экономический эксперт