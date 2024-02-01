Речь идет о лишении свободы на срок от 3 до 5 лет.

В парламенте предлагают не привлекать к уголовной ответственности тех, кто незаконно пересек границу Украины с целью уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации, если он раскается, вернувшись в Украину в течение шести месяцев.

Соответствующий законопроект под номером 10453 зарегистрирован в Верховной Раде Украины. Им предлагается внести изменения в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за незаконное пересечение государственной границы Украины с целью уклонения от призыва на военную службу. Авторами законопроекта являются трое нардепов из фракции "Слуга народа" - Сергей Кузьминых, который, кстати, подозревался в получении 558 тысяч гривен взятки, Александр Горенюк, Анатолий Остапенко.

Законопроектом предусмотрено усиление уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы Украины и ввести уголовную ответственность за незаконное пересечение границы во время мобилизации. Предлагается наказывать лишением свободы на срок от 3 до 5 лет за пересечение границы с целью уклонения от мобилизации. При повторной попытке или за преступление, совершенное группой лиц, предусматривается лишение свободы на срок от 5 до 8 лет. До 12 лет могут получить те, кто пытается пересечь незаконно границу с применением насилия и оружия.

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В законопроекте предлагается внести новую норму в Уголовный кодекс о том, что лицо, осуществившее пересечение государственной границы Украины с целью уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, освобождается от уголовной ответственности за преступление, если вернется на территорию Украины в течение шести месяцев с момента пересечения границы и добровольно заявит о факте совершения преступления работникам Государственной пограничной службы. Таков оригинальный способ 6 месячного "отпуска" за границей.

Мобилизация в Украине: последние новости

Как сообщал УНИАН, на время действия военного положения запрещен выезд за пределы страны мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Исключения касаются непригодных для военной службы, военнообязанных с тремя несовершеннолетними детьми, и тех, кто ухаживает за людьми с инвалидностью и т.п.

Адвокат Ростислав Кравец заявляет, что сейчас не существует законного запрета на пересечение границы во время действия военного положения. По его словам, в Конституции Украины в статье 33 прямо предусмотрено, что такой запрет и такие ограничения могут быть установленными, но только законами.

Он отметил, что более 90% решений Госпогранслужбы можно отменить, если правильно подать документы в суд.

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