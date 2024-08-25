По словам главы государства, он не может прогнозировать.

В вопросе поддержки Украины Соединенными Штатами Америки необходимо подождать президентских выборов в стране. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью представителям индийских средств массовой информации.

На вопрос о том, сможет ли Украина продолжать боевые действия, если Дональд Трамп будет избран президентом США, он отметил, что "мы увидим в ноябре".

"Но я не получил никаких сигналов от его команды о том, или, собственно, от него, потому что мы имели один двусторонний разговор... Во время войны мы имели один телефонный разговор. И я слышал месседжи только, что он будет поддерживать Украину, что он стремится остановить войну, чтобы Украина была независимой европейской свободной страной. Вот все месседжи, которые я получил от него непосредственно", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что он не может прогнозировать.

"Давайте посмотрим, что будет в ноябре", - призвал он.

Выборы президента в США - что известно

Как сообщал УНИАН, президентские выборы в США должны состояться 5 ноября. В избирательной гонке от Демократической партии должен был участвовать действующий президент Джо Байден, однако он снял свою кандидатуру.

Вице-президент США и кандидат в руководители американского государства от Демократической партии Камала Харрис заявила, что в случае избрания на пост президента будет поддерживать Украину. Конкурентом демократки на выборах является республиканец Трамп.

Также сообщалось, что независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что он приостанавливает свою кампанию, однако "не заканчивает ее". Также Кеннеди-младший призвал своих сторонников голосовать за Дональда Трампа.

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