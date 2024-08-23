У Кеннеди было мало шансов на победу - его поддерживают всего 2% американцев.

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший объявил, что он приостанавливает свою кампанию - но "не заканчивает ее".

"Я не прекращаю свою кампанию, я просто приостанавливаю ее, а не заканчиваю. Мое имя останется в бюллетенях в большинстве штатов", - заявил он, выступая на мероприятии в пятницу в Аризоне, пишет CNN.

Кеннеди сказал, что, хотя он оставит свое имя в некоторых бюллетенях, он уберет его из 10 колеблющихся штатов. Тем не менее, он сказал: "Я призываю вас голосовать за меня".

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"В глубине души я больше не верю, что у меня есть реалистичный путь к победе на выборах перед лицом этой беспощадной, систематической цензуры и контроля над СМИ. Поэтому я не могу с чистой совестью просить своих сотрудников и волонтеров продолжать работать сверхурочно или просить своих спонсоров продолжать жертвовать, когда я не могу честно сказать им, что у меня есть реальный путь в Белый дом", - сказал Кеннеди.

Он также рассказал о трудностях, с которыми столкнулась его кампания, чтобы попасть в бюллетени в штатах.

"Скептики говорили нам, что мы взбираемся на стеклянную версию горы Невозможности. Первое, что я хочу вам сказать, это то, что мы доказали их неправоту", - сказал Кеннеди.

Выборы в США - детали

В последние месяцы Роберт Кеннеди обвинял Трампа в предательстве сторонников, а тот критиковал Кеннеди как "самого радикального левого кандидата в президентской гонке". Но в последние недели команды обоих кандидатов начали усиленно обмениваться комплиментами и, по словам собеседников Reuters, обсуждали объединение усилий.

Шансы Кеннеди на победу быстро уменьшались - недавний опрос CBS News показал, что его поддержка составляет всего 2%.

Вице-президент США и кандидат в руководители американского государства от Демократической партии Камала Харрис заявила, что в случае избрания на пост президента будет поддерживать Украину.

Такое обещание чиновница дала, когда объявляла, что принимает номинацию на пост лидера Штатов.

"Как президент, я буду поддерживать Украину и наших партнеров по НАТО... Как главнокомандующая, я обеспечу, чтобы Америка имела самую сильную и смертоносную силу в мире", - сказала вице-президент.

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