Почти две трети (59%) респондентов отметили, что обязательно будут принимать участие в местных выборах 25 октября 2020 года.

Более половины (56%) украинцев считают, что ситуация в регионах после местных выборов не изменится.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного в конце августа - начале сентября.

«56% считают, что ситуация на региональном уровне после местных выборов не изменится. 27% ожидают улучшения, только 8% - ухудшения», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что 59% опрошенных обязательно будут принимать участие в местных выборах 25 октября 2020 года. 19% ответили, что шансы на их участие составляют «50 на 50», 7% - возможно придут на участки, 14% оценили свое участие в местных выборах как маловероятное.

Относительно высокий уровень предвыборной мобилизации наблюдается среди очень пожилых людей.

Как проводился опрос

Опрос проводился 29 августа - 3 сентября среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 10 тысяч респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,0%.

Местные выборы в Украине

5 сентября в Украине стартовал избирательный процесс в рамках подготовки и проведения местных выборов, которые запланированы на 25 октября.

До 24 сентября включительно запланировано представление документов в соответствующие теризбиркомы для регистрации кандидатов в депутаты и кандидатов на должности сельского, поселкового и городского головы.

Отказаться от баллотирования кандидат или партия, которая его выдвинула, могут до 5 октября.

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Автор: Константин Гончаров