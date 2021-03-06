В эту поминальную субботу важно посетить храм и помолиться за душу умерших родных и близких.

Сегодня, 6 марта,– день поминовения усопших. В церковном календаре этот день называется Вселенская родительская суббота.

Всего православная церковь выделяет семь Родительских суббот, в которые во всех церквях совершаются большие богослужения с чином поминовения усопших. Две из них именуют Вселенскими.

Что означает Вселенская родительская суббота

Вселенская родительская суббота – день поминовения перед Великим постом, суббота на масленичной неделе. Ее еще называют Мясопустной субботой.

Читайте такжеПрощеное воскресенье 2021 в Украине: дата и смысл праздникаВероятно, название "родительская" происходит от традиции называть усопших "родителями", то есть теми, кто отошел к родителям. Другая же версия гласит, эти поминальные дни так именуют из-за того, что христиане прежде всего молитвенно поминали своих усопших родителей.

В эту Вселенскую родительскую субботу верующие вспоминают всех крещеных христиан, когда-либо живших, независимо от их личной близости.

Считается, что торжественное церковное поминовение усопших в субботу, за неделю до начала Великого поста, (а также во вторую Вселенскую субботу) приносит великую пользу и помощь умершим христианам.

Что принято делать во Вселенскую родительскую субботу

Поминовение усопших является важным аспектом в православии. Во Вселенскую родительскую субботу важно посетить храм и помолиться о душе умерших.

В храмах в этот день будут вспоминать всех усопших и особенно тех, кто не получил церковного отпевания или церковной молитвы. Речь идет, в частности, об умерших на чужбине, пропавших без вести, погибших от мора и голода, в море и непроходимых горах, в пожарах и от холода.

Священники совершают специальную панихиду по умершим. Верующие же подают записки за упокой с именами близких умерших. При этом следует писать имена, под которыми человек был крещен, и в родительном падеже.

В родительскую субботу принято нести в церковь еду - "на канон" (или "на канун"). Речь идет о любых постных продуктах и вине (кагор) для совершения литургии. Их обычно потом передают на нужды прихода и на помощь малоимущим людям.

Нужно ли в родительскую субботу идти на кладбище

Главное во Вселенскую родительскую субботу – молитва за умерших. Церковь отмечает, что для усопших родственников и близких людей молитва значительно важнее, чем посещение их могил. Однако одно не исключает другого.

Поэтому, в родительскую субботу прежде всего следует пойти на заупокойное богослужение в храм, а после литургии – съездить на кладбище, возложить цветы и произнести там молитву. Уже потом вся семья может собраться на поминальный обед без алкоголя.

Что нельзя делать в поминальную субботу

Во вселенскую поминальную субботу запрещено злоупотреблять алкоголем, а также вести себя шумно и разгульно.

Читайте такжеЦерковные праздники в марте: православный календарь на месяцНе стоит в этот день отказывать в милостыне нуждающимся, ведь заодно их можно попросить помолиться за усопшего.

Не рекомендовано, например, поднимать с земли упавшую вещь, если это произошло на кладбище. Также нельзя оставлять на могиле алкоголь и сигареты – даже если при жизни покойный курил или любил выпить спиртного.

Не следует говорить покойнику "До свидания", а стоит говорить "Прощай" – по поверью, скоро человек, произнесший эти слова, отправится на тот свет на "свидание" с покойным.

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Автор: УНИАН