Этот очень веселый и вкусный праздник отмечается в течение всей недели накануне Великого поста.

Масленица – один из самых веселых и древнейших народных праздников. Посвящен он проводам зимы и встрече весны.

Когда празднуется Масленица в 2021 году

Конкретной даты празднования Масленицы в календаре нет – каждый год она приходится на разные даты и зависит от Пасхи. Однако доподлинно известно, что Масленица начинается за неделю до Великого поста и празднуется в течение всей недели.

В Великий пост в этом году православные христиане войдут 15 марта, соответственно, первый день Масленицы приходится на Международный женский день. Следовательно, так называемая масленичная неделя продлится с 8 марта до 14 марта включительно.

История праздника Масленица

Читайте такжеВыходные в марте: сколько будем отдыхать в этом месяцеМасленица имеет языческие корни и первоначально ее празднование было связано с богом солнца Ярилой. С распространением христианства церковь добавила его в свой календарь и наполнила новым содержанием, однако и до сих пор оно хранит в себе много языческих обрядов и древних традиций.

Так, искоренить древние традиции у церкви не получилось, удалось лишь сократить празднование до одной недели, чтобы Масленица не приходилась на Великий пост. В христианской традиции масленичная неделя считается последним этапом подготовки к нему. В этот период, в частности, уже нельзя есть мясо, но еще разрешаются молочные продукты и блюда из них.

Как празднуют Масленицу - обычаи и традиции

Масленица – очень веселый и вкусный праздник. На праздник принято делать чучело Масленицы – большую куклу из соломы, одетую в женскую одежду. По традиции, в конце масленичной недели ее сжигают как олицетворение зимы, стремясь разбудить весеннюю природу.

Ну и конечно же, принято готовить главное блюдо Масленицы – блины. Их пекут как один из основных атрибутов праздника, олицетворение солнца. В течение масленичной недели хозяйка стремится хотя бы раз испечь блины и угостить ими своих родных и друзей. Дополняют их чаще всего сливочным маслом, сметаной, медом, фруктами, творогом, икрой. Первый блин принято отдать бедному человеку, чтобы он вспомнил всех покойных родственников.

Масленица: особенности ежедневного празднования

В общем каждый день этого праздника уникален, имеет свое название и ритуалы.

Понедельник - "встреча". В этот день заготавливают продукты для праздничных столов, пекут блины с разными начинками. Также делают чучело из соломы в женском платье и устанавливают в центре села или города до окончания Масленицы.

Читайте такжеВеликий пост 2021: как правильно соблюдать, что можно и запрещено естьВторник – "заигрывания". Этот день полностью посвящали тому, чтобы присмотреться к противоположному полу и найти себе пару.

Среда – "лакомка" или скоромная середа. В этот день зятья ходили в гости на блины к своей любимой теще.

Четверг - "разгуляй", или широкий четверг. В этот день все домашние хлопоты должны быть завершены. Люди начинали масштабно праздновать.

Пятница - "тещины вечеринки". День, когда теща шла в гости к зятю, чтобы отведать приготовленных им блинов.

Суббота - "золовкины посиделки". Родственники мужа приходят к невестке на блины. Они вручают ей подарок, чтобы показать особую привязанность и "задобрить" ее.

Воскресенье - "прощеное". В последний день Масленицы принято просить прощения и прощать, готовиться к началу Великого поста. А вечером устраивать гуляния, на которых провожают зиму и сжигают чучело Масленицы.

Вас также может заинтересовать:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН