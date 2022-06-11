Также очень вероятна вспышка респираторных инфекций.

Из-за войны в Украине возможны вспышки столбняка, эпидемии вшей и брюшного тифа.

Об этом заявила заведующая кафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета, эпидемиолог Натальей Виноград, пишет "Новое время".

Врач рассказала, что сейчас на планете продолжается седьмая пандемия холеры.

"Человек погибает от того, что быстро теряет слишком много воды, и, чтобы его спасти, надо немедленно вливать специальные растворы и много пить. В группе риска находятся дети, пожилые люди, люди с нулевой или пониженной кислотностью желудка. Среди таких смертность может быть до 10%, в остальных случаях все зависит от социальных условий. Там, где идет война, нет инфраструктуры и нормальной медицинской помощи, летальность колеблется от 17% до 30%", - заявила она.

Эпидемиолог отмечает - в Украине сейчас произошло масштабное внутреннее перемещение лиц в места массового проживания.

"Вследствие длительного пребывания этих людей в неадекватных гигиенических условиях в укрытиях и подвалах первой встает огромная проблема педикулеза, или простым языком вшей. Она типична для военного времени, и с ней связан ряд опасных инфекционных заболеваний, которые передаются с этими паразитами. В частности Волынская или траншейная лихорадка и сыпной тиф", - говорит врач.

Также очень вероятна вспышка респираторных инфекций.

"В первую очередь речь идет о туберкулезе, поскольку пребывание людей длительное время в укрытиях дает знаки. Также из-за большого количества открытых травм среди гражданских и военных серьезной проблемой могут стать гепатиты B и С. Кроме того, сейчас у нас нарушена иммунопрофилактика и как следствие большая часть населения будет не защищена от ранее контролируемых инфекций. Много контакта с землей в окопах и подвалах — это столбняк, много животных, которые потеряли хозяев и скрываются в лесах — это бешенство. Из-за плохого доступа к пище и нарушений пищевой цепи мы реально боимся эпидемии кишечного сальмонеллеза или брюшного тифа, а также дизентерии", - добавила эпидемиолог.

Также она говорит об инфекциях, которые придут с россиянами. "Из неизвестных территорий как Бурятия и Ингушетия, мы можем получить неожиданные для себя варианты генетически новых возбудителей привычных недугов или же вовсе экзотические заболевания", - подытожила врач.

Ранее сообщалось, что оккупанты в Мариуполе срочно готовят инфекционное отделение из-за вспышки холеры.

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