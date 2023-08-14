Мужчина признался, что был готов к расстрелу, но плен для него стал настоящим адом.

36-летний воин 67 омбр Илья Михальчук до сих пор с ужасом вспоминает 46 дней плена у боевиков ЧВК "Вагнер". Мужчина потерял обе руки, а сейчас проходит лечение в США.

Как сообщает The Washington Post, "вагнеровцы" тщательно спланировали штурм позиций под Бахмутом, на которых находился Илья. Воин получил тяжелые ранения во время боя: левую руку посекли обломки разорванных снарядов, а правая рука была еще больше искалечена. Как вспоминает военный, он видел только кровь и собственную плоть. Ранения были ужасными.

Путь в "вагнеровский ад"

"Вагнеровцы" ненавидят 67 омбр, ведь связывают ее с "Правым сектором". Илья признался, что был готов к расстрелу, но его неожиданно забрали в плен. Впрочем, настоящие ужасы только начались.

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Он вспоминает, что боевики "Вагнера" сняли с него жгуты и заменили их грубыми резиновыми трубками, завязав их узлами настолько туго, что невозможно было развязать. На подконтрольной оккупантам территории Михальчук умолял "ванеровцев" ампутировать ему правую руку. По его словам, они отказались ему помочь.

Через 10 часов воина привезли на базу для пленных. Его поместили в темный и плохо проветриваемый подвал.

По его словам, левую руку можно было спасти, но она почернела от некроза, обескровившись от тугого резинового жгута. Илья отметил, что "вагнеровцы" четко дали понять, что медицинскую помощь ему не окажут.

Затем Михальчуку ввели успокоительное, а после этого он проснулся с двумя ампутированными по локти руками. Люди, проводившие процедуру, даже не зашили кожу, оставив раны открытыми.

"Допросы были непрерывными. Когда Илья терял сознание, ему вводили неизвестное вещество, чтобы тот пришел в себя и продолжал говорить. Оккупантов, казалось, не интересовала тактическая информация, такая как расположение украинских войск или другие потенциально полезные разведданные... Вместо этого он предполагает, что нужен "Вагнеру" только для психологических пыток. Оккупанты насмехались над ампутированными конечностями, злорадствуя, что он никогда больше не будет воевать", - пишет издание.

"Ты никому не нужен"

По его словам, стратегия "Вагнера" направлена на то, чтобы подорвать ценности украинцев и заставить их усомниться, что они будут нужными обществу после освобождения из плена. Кроме того, они манипулятивно пытались посеять сомнения в том, что пленные нужны друг другу.

"Они пытались заставить нас поверить, что мы не можем доверять друг другу, и что это была ситуация "убей или будь убитым". Они просто играли с нами, как кошка играет с мышью - когда она ловит ее, прежде чем убить", - сказал он.

По словам Михальчука , бойцы "Вагнера" - это смесь серьезных солдат и непредсказуемых палачей из тюрем. Но солдаты "Вагнера" в подвале его импровизированной тюрьмы были профессионалами. Он не знал их имен. Многие проявляли больше уважения к воинам, попавшим в плен во время боев, но меньше к тем, кто сдался, - к ним относились с насмешкой.

Некоторых заключенных пытали физически, но он не был свидетелем этого. Самое жестокое издевательство происходило в моменты захвата, а не в подвале. По его словам, некоторым украинцам отрезали пальцы. Одного мужчину, взятого в плен вместе с ним, облили бензином и подожгли перед тем, как забрать.

"Время начало тянуться"

Илья признался, что выдержать плен ему помогла поддержка других пленных. Они мыли и кормили его с заботой, на которую он и не надеялся. Они посменно разговаривали с ним, когда боль была слишком сильной и давала уснуть.

Воздух в подвале был душным, и в конце концов солдаты "Вагнера" вырезали отверстие в одной из стен, чтобы улучшить циркуляцию. Пленники существовали в каком-то странном измерении без солнца и часов. Первая неделя пролетела очень стремительно для Михальчука из-за дезориентации. На второй неделе новый пленный принес часы, на которых мигала дата и время. После этого, по его словам, "время начало тянуться".

Возникла рутина. Поздно вечером охранники сообщали, кто из заключенных будет освобожден на следующее утро. Имя Михальчука назвали 15 апреля. Когда он вышел из подвала, глаза болели из-за солнечных лучей, трудно было дышать свежим воздухом после стольких недель в душном подвале.

Возвращение домой

Его вместе с другими пленными отвезли в согласованное место - прямую дорогу, чтобы украинские и российские военные имели хорошую видимость. Несколько дронов с каждой стороны зависли над ними, некоторые всего в нескольких метрах над их головами. Первое, о чем Михальчук попросил, оказавшись на родной земле, - кофе и сигарету.

Он не знает, что случилось с десятками солдат, которые были с ним, когда войска "Вагнера" атаковали. По его словам, состояние неизвестности его огорчает.

"Родители этих побратимов... все они хотят со мной поговорить. Я даже не знаю, как с ними говорить или что им сказать", - признался воин.

Две недели Михальчук провел в больнице. Украинские медики провели операции по коррекции его поспешных ампутаций. После этого его отправили на лечение и протезирование в США. Протезы, которые он получил, оснащены бионическими датчиками. Они позволяют сгибать локоть и управляют запястьями.

"Средний палец" россиянам

Илья впервые за пять месяцев взял в руки предмет. Резиновая рука схватила белую бутылку. Воин признался, что это было необычно.

Он сразу начал тренировать самые важные движения: как подносить искусственную руку к лицу, чтобы есть, пить и, что немаловажно, курить. По его словам, одна из важных целей - завязать себе обувь.

Кроме того, новые руки дали воину и другие возможности. Во время тренировки переводчик спросил Илью: "Можете показать средний палец русским?"

Михальчук улыбнулся.

Украинские пленные

По оценкам общественных организаций, по меньшей мере 10 тысяч украинских военных сейчас находятся в российском плену.

Как рассказала глава общественной организации "Вояцький визвіл", родственница военнопленного Наталья Епифанова, на территории России и на временно оккупированных территориях Украины действуют группы волонтеров, которые неофициально посещают военнопленных в колониях.

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