По меньшей мере 10 тыс. военнопленных удерживает Россия, среди которых большинство не подтверждены агрессором.

По оценкам общественных организаций, по меньшей мере 10 тысяч украинских военных сейчас находятся в российском плену. Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции рассказала председатель общественной организации "Вояцький визвіл", родственница военнопленного Наталья Епифанова.

"Большая проблема пленных заключается в том, что Россия их скрывает, скрывает большинство. Мы, общественный сектор, считаем, что по меньшей мере 10 тыс. украинских военнопленных сейчас находится в российском плену, большинство из них не подтверждены Россией. Даже те пленные, которые в присутствии Красного Креста заполняли анкеты при попадании в плен, и уже были освобождены, до сих пор не были подтверждены", - заявила активистка.

Она также отметила, что на территории России и на временно оккупированных территориях Украины действуют группы волонтеров, которые неофициально посещают военнопленных в колониях.

Видео дня

"В течение последней зимы мы получили много видео из колонии в Горловке от волонтеров, однако имеем такую ситуацию, что эти волонтеры шантажируют родственников пленных: они просят средства на ремонт бараков в обмен на видео и письма от родных. Однако те ребята, которые уже вернулись из Горловки, говорят, что никаких ремонтов не было", - рассказала Епифанова.

Украинские пленные - последние новости

Как сообщал УНИАН, 8 июня 2023 года стало известно, что РПЦ незаконно передала Венгрии 11 украинских военнопленных, среди которых 8 человек ранее считались пропавшими без вести. Глава МИД Венгрии Питер Сиярто заявил, что правительство его страны не имеет никакого отношения к этому обмену с РФ.

В конце концов 20 июня посольство Украины в Будапеште вернуло трех из 11 военнопленных. Украинские дипломаты продолжают принимать меры по возвращению остальных украинских граждан.

11 июня 2023 года состоялся очередной обмен пленными из РФ. 95 украинских защитников вернулись домой, среди которых двое офицеров. Всего за время полномасштабной войны было возвращено уже более 3 тыс. военнопленных.

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