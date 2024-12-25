Этническая структура населения полуострова существенно изменилась за время оккупации.

С начала оккупации украинского Крыма российские захватчики заменили более 35% жителей полуострова. Об этом заявила исполняющая обязанности постоянного представителя президента Украины в Автономной республике АР Крым Ольга Куришко в интервью Тиждень.ua.

Она сослалась на результаты социсследования КМИС по когнитивной деоккупации Крыма, которое проводилось по заказу Представительства. Согласно полученным данным, этническая структура населения полуострова существенно изменилась за это время.

По словам Куришко, оккупанты организовали масштабное переселение жителей РФ на полуостров. При этом после 2022 года они реализовали принудительное перемещение жителей недавно оккупированных территорий Украины.

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"Количество новоприбывших оценивается примерно в миллион. И это в то время, когда тысячи граждан Украины были вынуждены покинуть дома из-за регулярных преследований и репрессий со стороны оккупантов, милитаризации, неприятия оккупации и нежелания жить под ней. Для региона с населением около 2,5 миллиона человек это означает, что за десятилетия оккупации заместили, по самым скромным подсчетам, более 35% жителей", - возмутилась чиновница.

Ситуация в Крыму - последние новости

Ранее представитель Военно-морских сил ВСУ, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук объяснил, почему Крымский мост до сих пор не уничтожен. По его словам, это сооружение помогает уничтожать вражеские склады с оружием и российскую ПВО, которые находятся на полуострове.

В начале этого месяца морские беспилотники ВМС ВСУ нанесли удары по российским целям, которые находились у побережья временно оккупированного Крыма.

Военный эксперт Михаил Жирохов предположил, что в Украине могут готовить "сюрпризы" для поражения незаконного Керченского моста, который соединяет временно оккупированный Крым с Краснодарским Краем РФ.

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