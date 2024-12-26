Россия сейчас может использовать факт переговоров для пропагандистских целей.

Российская Федерация, которая продолжает вести полномасштабную войну против Украины и совершать преступление агрессии, не демонстрирует никаких признаков готовности к настоящим добросовестным переговорам. Об этом председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко сказал в эфире "Радио свобода".

Депутат отметил, что Украина не боится переговоров и готова к ним, но эти переговоры должны быть добросовестными.

"Мы готовы к добросовестным переговорам, а на сегодняшний день мы очень четко это видим, что Путин и Россия не готовы к переговорам, они выдвигают ультиматумы. Они могут использовать сам факт переговоров для пропагандистских целей, для политических целей. То есть, мы не видим никаких признаков со стороны России той готовности к переговорам", - отметил Мережко.

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При этом, у народного депутата уточнили, не является ли признаком готовности России к переговорам то, что российский диктатор Владимир Путин якобы желает встретиться с избранным президентом США Дональдом Трампом.

"Дело в том, что Путин сейчас находится в политической изоляции и, для него, такая встреча с президентом Соединенных Штатов имела бы большое значение, которым бы он воспользовался в своих целях. Речь не идет вообще о начале переговоров. Речь идет о том, как Путин использует эту встречу с Трампом, чтобы показать миру, что якобы изоляции нет, что с ним, несмотря на статус военного преступника, готовы вести серьезные переговоры", - считает Мережко.

В то же время, депутат отмечает, что Трамп и номинированный им на должность специального представителя США Кит Келлог выражают обнадеживающие сигналы, когда начинают использовать ту терминологию, которую использует Украина. В частности, США выступают за достижение справедливого, устойчивого и всеобъемлющего мира, а это, по сути, элементы Формулы мира Зеленского. Речь идет о мире, который основывается на международном праве.

"Мы очень надеемся, что администрация нового президента, его спецпредставитель как раз настроены на то, чтобы был восстановлен мир, который базируется на международном праве", - сказал Мережко.

Также депутат напомнил о решении Международного суда ООН, которое требует вывода российских войск из Украины и прекращения агрессии.

"Выполнение этого решения Международного суда ООН должно было бы стать сигналом того, что Россия действительно хочет начала переговоров и готова к этим переговорам, но этого нет", - подчеркнул Мережко.

По его словам, взгляды сторон к войне и переговорам являются диаметрально противоположными.

"Я думаю, что Трамп, его администрация и его советники это очень хорошо понимают", - отметил Мережко.

Завершение войны в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, 18 декабря Кит Келлог утверждал, что Россия и Украина готовы провести диалог о завершении войны, а Дональд Трамп способен стать посредником.

19 декабря Кая Каллас, верховный представитель ЕС по иностранным делам, подчеркнула, что Западные страны должны прекратить призывать президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам, когда российский президент Владимир Путин не демонстрирует желания прекратить войну.

В то же время, по их убеждению, необходимо обеспечить реальность своих обещаний относительно гарантий безопасности Киеву.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук считает, что интересы Украины должны быть учтены на мирных переговорах.

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