Кая Каллас отметила, что не стоит переоценивать возможности России и собственную силу в процессе поддержки Украины.

Западные страны должны прекратить призывать президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам. Вместо этого, необходимо обеспечить реальность своих обещаний по гарантиям безопасности Киеву.

Об этом заявила Кая Каллас, верховный представитель ЕС по иностранным делам, в интервью Financial Times. Главный дипломат ЕС подчеркнула, что нет смысла давить на Зеленского для обсуждения мира, когда российский президент Владимир Путин не демонстрирует желания прекратить войну.

Каллас добавила, что обсуждение этой темы происходило накануне саммита лидеров ЕС, посвященного адаптации поддержки Киеву на фоне возможного возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

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"Нет смысла подталкивать Зеленского к разговору, когда Путин не хочет разговаривать", - сказала Каллас. "Мы не можем говорить о миротворцах, когда нет мира. И почему нет покоя? Потому что Россия не хочет мира".

Дональд Трамп ранее заявлял о намерении прекратить военную помощь Украине и побудить Киев к переговорам о прекращении огня, что заставляет страны ЕС пересматривать стратегии поддержки Украины в случае такого сценария.

"Поддерживать Украину сейчас гораздо дешевле, чем потом терпеть войну. Россия не изменила своих целей. Я имею в виду, что мы должны быть очень честными с собой в этом отношении. Что мы на самом деле делаем сейчас?", - сказала Каллас.

Накануне саммита генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провел встречу с Зеленским и рядом европейских лидеров, в частности премьером Италии Джорджией Мелони и канцлером Германии Олафом Шольцем. Основной темой обсуждения была будущая поддержка Украины.

"Если мы сейчас начнем обсуждать между собой, как может выглядеть мирное соглашение, мы упрощаем его для россиян", - отметил Рютте. "Я считаю, что нам было бы очень мудро закрыть этот вопрос".

На саммите ЕС лидеры планируют подтвердить поддержку Украины словами: "столько, сколько потребуется, и настолько интенсивно, насколько это необходимо". В проекте заявления, с которым ознакомилось FT, указано: "Россия не должна победить".

Впрочем, среди европейских стран до сих пор нет единства относительно конкретных форм помощи, таких как развертывание войск, предоставление оружия дальнего радиуса действия или поддержка вступления Украины в НАТО. Каллас заявила:

"Большой вопрос заключается в том, какая гарантия безопасности? Что это на самом деле? Если это не войска, если это не дальнобойное оружие, что на самом деле защищает вас и защищает, когда кто-то на вас нападает?"

Идея развертывания европейских войск в Украине, предложенная президентом Франции Эмманюэлем Макроном в феврале, вызывает противоречивые реакции. Польский премьер Дональд Туск на прошлой неделе четко заявил, что такие обсуждения не ведутся, а Германия и другие ключевые страны ЕС также не поддерживают эту концепцию.

"Нет никаких подготовок по войскам", - сообщил один из дипломатов ЕС. "В ЕС еще нет структурированной дискуссии по этому поводу".

"Мы не должны недооценивать собственную силу и переоценивать силу России", - отметила Каллас. "Мы должны сделать все, чтобы укрепить Украину прямо сейчас, потому что чем сильнее они на поле боя, тем сильнее они за столом переговоров - если они до этого дойдут".

Мирные переговоры - последние новости

Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен готовиться к тому, чтобы заключить соглашение о завершении войны. По его словам, он намерен обсудить это с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Также Трамп не исключил, что может отменить разрешение для Украины наносить удары западным оружием в глубь территории РФ.

Как писал директор программы по Евразии в Институте ответственного государственного управления Квинси Анатоль Ливен, Трампу придется решить, на каком этапе урегулирования конфликта нужно привлекать к этому процессу Киев. Он считает, что к начальному этапу урегулирования конфликта Украину привлекать не нужно.

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