По его словам, главный козырь Украины в том, что она воюет за правильное дело.

Глава фонда "Вернись живым" и ветеран АТО Тарас Чмут, комментируя возможные переговоры, заявил, что Россия сейчас готова только принять наше поражение, тогда как Украина не готова сдаваться.

"Наш главный козырь - это то, что мы добро и воюем за правильное дело. А добро всегда должно побеждать зло. Россия не воюет за отдельные районы областей, которых на карте мира никто никогда не найдет. Россия воюет с коллективным Западом за изменение мирового порядка и за то, чем руководствуется будущее - силой или правом. Если Украина проиграет, то это означает, что та форма глобальной рамки безопасности перестает существовать. Это означает, что все страны должны идти к милитаризации, к ядерному оружию и к другим формам самозащиты, потому что все договоренности и все международное право не стоят ничего. И это полное изменение мирового порядка", - сказал он в интервью "Украинской правде".

По словам Чмута, если Запад не будет поддерживать Украину, то со временем получит и свою войну, поскольку пока бьются ВСУ - держится демократия в мире.

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Он также убежден, что США и Европа имеют достаточно сил, чтобы посадить правителя РФ Владимира Путина за стол переговоров, однако у них недостаточно смелости. По мнению Чмута, западные правительства и общества слабые, а годы комфортной жизни привели к страху войны.

"Это нормально. Но они ее настолько боятся, что не хотят видеть ту реальность, в которую мы уже зашли - что в какой-то момент они могут потерять все. У них есть деньги, у них есть техника, у них есть вооружение, у них есть люди. Но при этом всем все, что мы от них получаем, должны выбивать, выжимать, выпрашивать в сложной бюрократии в течение месяцев, а порой лет. Хотя они это все могут сделать быстро здесь и сейчас", - возмутился он.

В то же время Чмут отмечает, что хотя ничего не имеет против НАТО, главным гарантом безопасности для Украины может быть только объединенное общество, сильная экономика и боеспособная армия. Альянс в этом может быть параллельным треком.

Завершение войны в Украине - что известно

В ноябре президент Владимир Зеленский заявил, что полномасштабная война в Украине против РФ может завершиться в 2025 году.

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что переговоры между Украиной и РФ могут начаться этой зимой.

The Washington Post пишет, что приход к власти в США Дональда Трампа и тяжелая ситуация для ВСУ на фронте подталкивают Зеленского к смягчению позиции в будущих переговорах с Россией.

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