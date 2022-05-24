Ограничения будут действовать с сегодняшнего дня до окончания военного положения в стране.

В пределах пограничных районов Киевской области, а именно в пределах до 5 км от государственной границы в Вышгородском районе, введены дополнительные временные режимные ограничения.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киевской области.

"Запрещено: передвижение лиц и транспортных средств, проведения всех видов работ с 22:00 до 05:00; пребывание лиц в лесных массивах; перевозки оружия и любых средств активной обороны без соответствующих разрешений; осуществление фото-, видеосъемок дорог, объектов инфраструктуры, размещения или перемещения воинских подразделений; использование любых летательных аппаратов и запуск плавсредств на реках; ношения военной формы одежды; проведения различного отдыха, плавания, охоты и тому подобное; любые передвижения по местности, которая непосредственно прилегает к государственной границе, шириной 1000 метров, кроме населенных пунктов, которые прилегают к государственной границе", - говорится в сообщении.

Действие ограничений не распространяется на представителей воинских формирований.

Как отметили в полиции, ограничения будут действовать с сегодняшнего дня до окончания военного положения в стране.

Как сообщал УНИАН, в Киеве и области изменилось время комендантского часа. Кроме этого, общественный транспорт столицы с 16 мая стал работать дольше.

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