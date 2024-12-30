Количество украинцев, которые поддерживают идею территориальных уступок ради мира, растет. Эта тенденция является тревожной для многих, особенно для тех, кто находится на передовой. Военные и гражданские на востоке Украины, где шли самые ожесточенные бои, решительно выступают против такой идеи, пишет The Washington Times.
"Сколько моих друзей и родственников положили жизни на этой войне, и за что тогда? Какой будет смысл, если мы все равно откажемся от этого?", - спросил лейтенант Вадим из 3-й украинской танковой бригады.
Возле него его товарищ Виталий молча кивал, стоя под холодным дождем в лесу Харьковщины, которая стала центром жестоких боев. Оба солдата, несмотря на непогоду, продолжали выполнять свои обязанности, отвергая даже мысль о возможности уступок.
"Мы закончимся рабами"
Идея территориальных уступок, активно обсуждаемая в западных столицах, вызывает сильное возмущение среди украинцев. Согласно опросу Киевского международного института социологии, доля украинцев, которые готовы пойти на компромисс, выросла с 19% в феврале до 32% в октябре.
Однако в среде военных и гражданских, которые непосредственно сталкиваются с последствиями российской агрессии, такие предложения воспринимаются как предательство. Фермер из села Долгенькое Игорь Князев, который самостоятельно отстроил свой дом и разминировал поля, категорически против:
"Если мы согласимся на уступки россиянам, мы больше не будем гражданами. Мы закончимся рабами", - сказал он.
Избранный президент США Дональд Трамп во время своей кампании обещал завершить войну за 24 часа, однако детали его плана остаются неопределенными. Его вице-президент, Дж. Д. Вэнс, предложил вариант соглашения, который предусматривает признание контроля России над 18% украинской территории, создание демилитаризованной зоны и отказ Украины от членства в НАТО.
Многие украинцы считают такой подход неприемлемым. "Это не мир, это капитуляция", - отмечают военные, такие как Сергей, сержант 113-й бригады территориальной обороны Украины.
Что говорят украинцы?
Несмотря на усталость от войны, многие украинцы готовы бороться до победы. По данным опроса Gallup, 38% граждан поддерживают продолжение борьбы любой ценой.
"Украинцы будут воевать на родной земле, пока будут силы. Когда у нас закончатся пули, мы порежем их ножами", - сказал Сергей.
Дискуссии о целесообразности мирных переговоров продолжаются даже в разрушенных войной городах, таких как Харьков. Жители, которые пережили множество обстрелов, соглашаются, что уступки России только поощрят ее к новой агрессии.
"Что делали русские в Чечне?", - спрашивает харьковчанин Алексей Таран. "Сначала они проиграли, а потом нарушили все соглашения и сравняли Грозный с землей".
Его сын Денис добавляет: "Украине нужно ядерное оружие. Я серьезно".
Для многих украинцев мир за счет территорий не является вариантом. Они убеждены, что борьба за свою землю и свободу является единственным путем. "Я не могу отдать даже кусок этой земли, потому что на ней похоронены мои деды и мои родители", - заключает Сергей.
Война в Украине - новости
Как сообщал УНИАН, генерал, главнокомандующий ВСУ в 2014-19 годах Виктор Муженко считает, что у города Покровск большие риски оказаться в блокаде, что приведет к потере Украиной всей Донецкой области. Оккупанты планируют обойти Покровск и выйти на границу Донецкой и Днепропетровской областей.
Также сообщалось, что войска РФ изменили тактику возле Торецка и Часового Яра, начав применять бронированные машины и танки.