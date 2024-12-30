Украинцы, которые живут в войне непосредственно вблизи фронта, считают территориальные уступки неприемлемыми.

Количество украинцев, которые поддерживают идею территориальных уступок ради мира, растет. Эта тенденция является тревожной для многих, особенно для тех, кто находится на передовой. Военные и гражданские на востоке Украины, где шли самые ожесточенные бои, решительно выступают против такой идеи, пишет The Washington Times.

"Сколько моих друзей и родственников положили жизни на этой войне, и за что тогда? Какой будет смысл, если мы все равно откажемся от этого?", - спросил лейтенант Вадим из 3-й украинской танковой бригады.

Возле него его товарищ Виталий молча кивал, стоя под холодным дождем в лесу Харьковщины, которая стала центром жестоких боев. Оба солдата, несмотря на непогоду, продолжали выполнять свои обязанности, отвергая даже мысль о возможности уступок.

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"Мы закончимся рабами"

Идея территориальных уступок, активно обсуждаемая в западных столицах, вызывает сильное возмущение среди украинцев. Согласно опросу Киевского международного института социологии, доля украинцев, которые готовы пойти на компромисс, выросла с 19% в феврале до 32% в октябре.

Однако в среде военных и гражданских, которые непосредственно сталкиваются с последствиями российской агрессии, такие предложения воспринимаются как предательство. Фермер из села Долгенькое Игорь Князев, который самостоятельно отстроил свой дом и разминировал поля, категорически против:

"Если мы согласимся на уступки россиянам, мы больше не будем гражданами. Мы закончимся рабами", - сказал он.

Избранный президент США Дональд Трамп во время своей кампании обещал завершить войну за 24 часа, однако детали его плана остаются неопределенными. Его вице-президент, Дж. Д. Вэнс, предложил вариант соглашения, который предусматривает признание контроля России над 18% украинской территории, создание демилитаризованной зоны и отказ Украины от членства в НАТО.

Многие украинцы считают такой подход неприемлемым. "Это не мир, это капитуляция", - отмечают военные, такие как Сергей, сержант 113-й бригады территориальной обороны Украины.

Что говорят украинцы?

Несмотря на усталость от войны, многие украинцы готовы бороться до победы. По данным опроса Gallup, 38% граждан поддерживают продолжение борьбы любой ценой.

"Украинцы будут воевать на родной земле, пока будут силы. Когда у нас закончатся пули, мы порежем их ножами", - сказал Сергей.

Дискуссии о целесообразности мирных переговоров продолжаются даже в разрушенных войной городах, таких как Харьков. Жители, которые пережили множество обстрелов, соглашаются, что уступки России только поощрят ее к новой агрессии.

"Что делали русские в Чечне?", - спрашивает харьковчанин Алексей Таран. "Сначала они проиграли, а потом нарушили все соглашения и сравняли Грозный с землей".

Его сын Денис добавляет: "Украине нужно ядерное оружие. Я серьезно".

Для многих украинцев мир за счет территорий не является вариантом. Они убеждены, что борьба за свою землю и свободу является единственным путем. "Я не могу отдать даже кусок этой земли, потому что на ней похоронены мои деды и мои родители", - заключает Сергей.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, генерал, главнокомандующий ВСУ в 2014-19 годах Виктор Муженко считает, что у города Покровск большие риски оказаться в блокаде, что приведет к потере Украиной всей Донецкой области. Оккупанты планируют обойти Покровск и выйти на границу Донецкой и Днепропетровской областей.

Также сообщалось, что войска РФ изменили тактику возле Торецка и Часового Яра, начав применять бронированные машины и танки.

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