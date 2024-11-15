В начале российского вторжения украинцы верили в неизбежную победу при поддержке союзников. Теперь этой веры все меньше.

После победы Дональда Трампа на выборах в США среди украинцев царит пессимизм относительно сценариев окончания войны. Об этом в авторской статье для The New York Times пишет украинский писатель Андрей Курков.

"За последние несколько лет были моменты для надежды. Как весной 2022 года, когда наша армия разгромила российские войска в пригородах Киева, а затем осенью вернула себе почти всю Харьковскую область. Тогда была уверенность, что Украина заслужила поддержку союзников и вместе мы дадим отпор российской агрессии. Но мы устали. [Войска] на востоке иногда отступают более чем на милю в день. Начинается холодное время года, и поскольку уже так много электростанций разрушено, перспективы на зиму мрачные", - говорится в публикации.

Курков отмечает, что Россия на полную мощность раскачала свою военную экономику и безжалостно сжигает на фронте огромное количество людей и техники, зато западная помощь была нерешительной. А с победой Трампа на выборах в США голоса противников помощи Украине стали еще громче, а сами украинцы боятся, что теперь Вашингтон не только остановит всю помощь, но и заставит Киев к значительным уступкам агрессору, добавляет писатель.

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"Мы ждем публикации мирного плана господина Трампа и с нетерпением потребляем его детали, которые появляются в американских газетах. Мы ждем, что господин Трамп сообщит нам нашу судьбу в свое время. Мы взвешиваем, рисковать ли надеждой", - пишет Курков.

Перспективы окончания войны в Украине

Как писал УНИАН, далеко не все верят в способность РФ воевать до полной победы над Украиной. Впрочем, как отмечает американский журнал Foreign Policy, Россия также не может в один миг закончить войну по ряду экономических причин. В общем военная экономика России движется к тупику.

Также мы рассказывали, что в некоторых европейских кругах и даже в Киеве "тайно" радуются тому, что Дональд Трамп может положить конец развязанной Россией войне. И, вероятнее всего, он сможет добиться более-менее приемлемого соглашения с Москвой, считают журналисты Politico.

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