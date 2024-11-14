Россия продолжает медленно продвигаться на многих участках восточного фронта, тогда как Украина столкнулась с опасной нехваткой человеческого ресурса.

5 ноября 2024 года в Соединенных Штатах Америки состоялись выборы. Победа республиканца Дональда Трампа вызвала в Украине тревогу, но также и надежду на то, что он может положить конец развязанной Россией войне.

Об этом пишет ABC News. Отмечается, что некоторые украинские чиновники, командиры, солдаты, а также публичные лица заявили телеканалу и другим СМИ, что надеялись на победу Трампа на выборах, поскольку видели в этом по крайней мере шанс закончить войну.

Авторы отмечают, что эти настроения отражают глубокое разочарование администрацией Байдена, которое распространилось в последние месяцы среди украинцев. Многие люди считают, что политика действующего президента США дает Украине достаточно для того, чтобы едва выжить, но не для того, чтобы достичь победы или даже принудить врага к честным переговорам.

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Многие украинцы благодарны за оказанную помощь, но выражают разочарование тем, что они называют "самосдерживанием" Байдена. Речь идет о введении ограничений на применение некоторых видов поставленных вооружений и иногда медленным предоставлением помощи из-за "преувеличенных опасений, что Россия продолжит эскалацию войны".

Приход Трампа к власти дал Украине надежду, заявил в интервью ABC News командир подразделения беспилотников, воюющего на востоке Украины:

"Он слишком прямолинейный человек, который не будет делать вид, что помогает нам, как это делали демократы. Он сильнее Байдена и готов принимать сильные решения".

Многие украинцы опасаются, что Трамп может сократить помощь. Однако некоторые готовы рискнуть, поскольку считают, что это "лучше, чем продолжать идти по пути, который обескровливает страну" и который, по мнению многих, вряд ли приведет к возвращению украинской территории. Россия продолжает медленно продвигаться на многих участках восточного фронта, тогда как Украина столкнулась с опасной нехваткой человеческого ресурса.

"Единственный оставшийся путь – это дипломатический путь", – сказал командир, воюющий на востоке, в интервью ABC News.

Но есть и те украинцы, которые настроены гораздо более сдержанно, опасаясь, что Путин, имея сильную позицию, сможет навязать свои условия на переговорах. Высокопоставленный украинский военный сказал ABC News, что опасается, что переговоры сейчас могут стать "роковой ошибкой", в результате которой Украина навсегда потеряет территорию и не получит достаточной защиты в будущем:

"Вы понимаете, почему Россия соглашается на переговоры. Они также загнаны в тупик и устали. Они хотят передохнуть и перегруппироваться".

Российский диктатор может использовать любое прекращение огня, для того, чтобы перевооружиться, а затем снова снова нанести удар, предупредил неназванный чиновник. По его словам, вместо этого Вашингтон должен усилить Украину и вести переговоры тогда, когда российские военные "дадут еще большую трещину".

В то же время глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил в интервью ABC News, что сейчас слишком рано обсуждать конкретные планы. При этом он отметил, что Украина может согласиться на замораживание войны, только в том случае, если США предоставят "реальные гарантии безопасности", которые не дадут Москве использовать перемирие для перевооружения.

"Мы должны найти решение, которое будет гарантировать людям, что после окончания войны она не повторится снова", – подчеркнул Арахамия, отметив, что реальные гарантии безопасности являются для Украины приоритетом "номер один".

Завершение войны в Украине

Дональд Трамп еще во время предвыборной кампании заявлял, что якобы способен завершить войну в Украине за 24 часа. Как именно, республиканец не уточнял.

В СМИ после победы Трампа на выборах звучали разные теории – одна из ключевых заключалась в том, что Украину могут заставить пойти на территориальные уступки. Среди других вероятных вариантов, о которых писали СМИ, – отказ от вступления в НАТО на 20 лет.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс должен помочь Украине завершить развязанную Россией войной переговорами, но с позиции силы. По его словам, Киев может решать, когда начинать переговоры с Россией о завершении войны, а страны НАТО должны продолжать оказывать Украине военную помощь.

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