По словам советника городского председателя Мариуполя, в колонне от 500 до 1000 автомобилей.

В Запорожье пропустили колонну автомобилей с мариупольцами, которые ждали въезда более трех дней.

Об этом в Telegram-канале сообщил советник городского председателя Мариуполя Петр Андрющенко.

"Огромную колонну автомобилей с мариупольцами (от 500 до 1000 автомобилей), которые ожидали пропуска более трех дней, наконец пропустили в Запорожье. Наконец, ждем наших родных мариупольцев дома", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 13 мая стало известно, что в Мариуполь возвращается все больше местных жителей из-за невозможности выехать в Запорожье, на подконтрольную Украине территорию. "Мы наблюдаем увеличение мариупольцев в городе, потому что люди возвращаются за счет фактического закрытия всех "зеленых коридоров" со стороны Российской Федерации. Люди, которые поселились в Мариупольском районе, Никольском районе, Бердянском районе и Бердянске, которые не могут попасть в Запорожье, в том числе из-за финансового положения, вынуждены возвращаться в город, в свои дома, в свои квартиры. То есть, мы видим рост", - рассказал Андрющенко.

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