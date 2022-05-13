Мариупольцы в соседних районах и населенных пунктах ждали возможности выехать гуманитарными коридорами с оккупированной россиянами территории.

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко заявляет, что в Мариуполь возвращается все больше местных жителей из-за невозможности выехать в Запорожье, на подконтрольную Украине территорию.

Об этом Андрющенко сообщил во время онлайн брифинга во Львовском медиацентре "Украина".

"Мы наблюдаем увеличение мариупольцев в городе, потому что люди возвращаются за счет фактического закрытия всех "зеленых коридоров" со стороны Российской Федерации. Люди, которые поселились в Мариупольском районе, Никольском районе, Бердянском районе и Бердянске, которые не могут попасть в Запорожье, в том числе из-за финансового положения, вынуждены возвращаться в город, в свои дома, в свои квартиры. То есть, мы видим рост", - подчеркнул Андрющенко.

В то же время, он сказал, что не происходит увеличения поставок продовольствия в город.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты намерены провести фейковый референдум в разбомбленном Мариуполе, чтобы якобы присоединить его к Российской Федерации. Предварительно известная дата - 15 мая.

При этом российские оккупанты пытаются скрыть настоящее количество погибших в Мариуполе. Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что "пакеты с телами погибших продолжают вывозить тракторными лафетами".

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