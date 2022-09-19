Если повредят металлические затворы плотины, то зоны подтопления будут незначительными и известны ГСЧС и местным властям, поэтому местных жителей уведомят заранее.

Возможное повреждение плотины Киевской ГЭС вследствие ракетного удара не повлечет катастрофических последствий, а гидротехнические сооружения станции находятся в надлежащем состоянии.

Об этом сообщила пресс-служба "Укргидроэнерго", комментируя заявления некоторых экспертов о катастрофических последствиях в случае подрыва Киевской ГЭС.

Отмечается, что гидротехнические сооружения Киевской ГЭС оснащены контрольно-измерительной аппаратурой в объеме, предусмотренном проектом, состав и количество контролируемых показателей соответствует действующим нормативным документам.

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Сооружения станции оснащены автоматизированной системой контроля безопасности гидротехнических сооружений, которая обеспечивает круглосуточный непрерывный контроль основных показателей состояния сооружений. Это обеспечивает своевременное выявление любых предпосылок изменения состояния сооружений и предотвращения возникновения аварий.

В компании сообщают, что с точки зрения надежности, гидротехнические сооружения Киевской ГЭС, как и других станций компании, не вызывают никакого сомнения, что подтверждается соответствующими выводами межведомственной комиссии, которая каждые пять лет выполняет их обследование.

"Учитывая стратегическое значение Киевской ГЭС для объединенной энергосистемы страны, ее охрана осуществляется ведомственной военизированной охраной во взаимодействии со специализированными подразделениями других ведомств. На сегодня личный состав всех подразделений несет службу согласно принятым расчетам и планам", - уточняет пресс-служба.

Относительно возможных сценариев ракетного обстрела российскими войсками плотины Киевского гидроузла, критической угрозы для населения не прогнозируется. Поскольку сама станция и плотина спроектированы и построены в 60-х гг. с учетом тогдашних угроз, со значительным запасом прочности и устойчивости, разрушить или существенно повредить массивные гидротехнические сооружения поражением ракетой не так просто.

"В случае же повреждения металлических затворов плотины, может происходить постепенная неконтролируемая утечка воды из Киевского водохранилища, вследствие чего произойдет кратковременное подтопление некоторых территорий в нижнем бьефе гидроузла. Зоны подтопления будут незначительными и известны службам ГСЧС и местным органам власти, поэтому местные жители будут проинформированы заблаговременно", - говорится в сообщении.

Представители "Укргидроэнерго" рассматривают распространение необоснованных оценок о катастрофических последствиях возможного прорыва дамбы Киевской ГЭС как сомнительную, неуместную, а порой и вредную деятельность, направленную на нагнетание паники, отвлечения внимания общества от актуальных проблем и попытку получения авторитета в медиа за распространение непрофессиональных, псевдоекспертних оценок.

Стоит отметить, что киевский эколог Василий Кредо заявил, что Киевская ГЭС - один из самых опасных объектов на Земле. Он утверждает, что сооружение на 93% является аварийным. Был опубликован даже примерный сценарий развития событий после разрушения плотины.

По его словам, первой пострадает Оболонь – 4-метровая волна накроет ее за 3 минуты после аварии. Еще через 2 минуты вода доберется до Троещины, через 10 – до подола, через 15 – затопит Русановку. Может пострадать и остальная территория Украины - почти 30 городов, сотни поселков и сел будут подтоплены.

Удар по дамбе в Кривом Роге - что известно

14 сентября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу семью крылатыми ракетами Х-22 с самолетов стратегической авиации.

Враг попал по объектам критической и транспортной инфраструктуры города, в частности, по дамбе. В результате удара началось поднятие уровня воды в г. Ингулец, из-за чего ночью происходила эвакуация людей в двух районах города, поскольку началось подтопление домов.

15-16 сентября вражеские войска снова нанесли удары по этой дамбе.

17 сентября Вилкул сообщил, что в городе ликвидировано подтопление жилых домов, продолжается ликвидация последствий ракетных ударов оккупантов. На гидротехнических сооружениях города продолжаются работы по ликвидации последствий ракетных ударов. Кроме того, во время ликвдации аварии погиб 38-летний работник коммунального предприятия "Сансервис".

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