Нардеп пытался объяснить, почему повышение соцвыплат не сделало людей богаче.

Уровень безработицы и бедности в Украине существенно увеличился из-за войны. Это было "абсолютно предсказуемо". Такое заявление в интервью РБК-Украина сделал председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Так, на вопрос журналиста о том, выросла ли покупательная способность людей после прошлогоднего повышения соцвыплат, нардеп отметил, что в Украине продолжается самая большая за последние 80 лет война.

"Во время войны люди беднеют. И нет ни одного правительства, которое взмахом волшебной палочки взяло и сделало бы их богаче. Война - это такой период, когда все беднеют. Из-за войны у нас существенно выросла безработица и уровень бедности. Это абсолютно предсказуемо", - заявил он.

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Заявление Гетманцева вызвало волну возмущения в соцсетях. К примеру, руководящий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний в своем фейсбуке отметил, что здесь есть "нюансы":

"Банкиров, финансистов, олигархов и чинуш, которые хотят перебросить расходы на войну на большинство украинцев, это не касается".

В комментариях Загороднего поддержали немало людей:

Ситуация в украинской экономике - последние новости

Как писал УНИАН, в НБУ прогнозируют, что в 2024 году заработные платы украинцев будут расти. Отмечается, что из-за структурных проблем на рынке труда, в частности выезда многих людей, бизнес не может найти нужных специалистов и поэтому повышает зарплаты.

Также мы рассказывали, что Украина потеряла треть ВВП из-за вторжения России. По словам главы Нацбанка, критическая зависимость Украины от международной финансовой помощи остается.

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