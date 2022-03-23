По данным ООН, более 3,3 миллиона украинцев уже покинули страну.

После начала войны почти половине (44%) украинцев пришлось временно разделиться со своими любимыми и близкими. Это в большей степени касается жителей Востока.

Таковы данные опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг.

Помимо разделения с семьей, каждый пятый украинец (19%) вынужденно покинул свой город/село на время войны. При этом практически все (93%) планируют вернуться домой, как только это будет безопасно.

Вместе с тем 58% из тех, кто уехал из своих мест проживаний, знают, что с их жильем все без изменений, 10% знают, что оно повреждено, а 9% – что разрушено. Остальные даже не имеют представления, что с их жильем.

Также, по данным опроса, каждый второй украинец (53%), который работал до войны, сегодня не работает. В обычном режиме продолжают работать 22% опрошенных, 21% – дистанционно или частично, меньше чем 2% – нашли себе новую работу.

почти 90% опрошенных украинцев верят в то, что ми сможем отразить нападение РФ и практически ежедневно этот показатель растет;

более 70% – выступают за интеграцию с НАТО, однако этот показатель постоянно снижается;

74% украинцев поддерживают проведение прямых переговоров президента Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным о прекращении войны.

Уже почти месяц Россия ведет полномасштабную войну против Украины. Уже почти месяц мы даем достойный отпор врагу. По состоянию на 23 марта, оккупанты потеряли около 15,6 тысячи личного состава.

Ранее в Генштабе Вооруженных сил Украины отчитались о ситуации на всей линии фронта. Наши защитники сдерживают продвижение врага, в отдельных направлениях заставляют противника отойти. Режим Лукашенко продолжает удерживать значительную группировку войск вблизи государственной границы Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: