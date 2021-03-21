В Хмельницком похоронили погибшего под Горловкой младшего сержанта Виктора Пасеку.
Об этом сообщает АрмияINFORM.
Читайте такжеБоевики обстреляли украинских военных: есть погибший
Отмечается, что 55-летний контрактник, воин 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, погиб 18 марта недалеко от населенного пункта Пивденное Донецкой области от пулевого ранения в голову.
«Провожали в последний путь, кроме родных и близких погибшего защитника, его боевые побратимы, представители оперативного командования «Запад», руководство Хмельницкого гарнизона, местных органов самоуправления, представители патриотических общественных организаций, волонтеры, духовенство и горожане», - говорится в сообщении.
Похоронили героя на Аллее Славы городского кладбища, рядом с 31 другим защитником Украины из Хмельницкого, которые отдали свои жизни в российско-украинской войне.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Прощались там, где прошло ее детство: в Кропивницкому похоронили 26-летнюю Ольгу Вешенку
- Спасла жизнь четверых: львовские врачи выстроились в коридор почета перед посмертным донором (фото)
- В результате пулеметного обстрела на Донбассе погиб боец 28-й бригады Владислав Лященко (фото)
- В Харькове идентифицировали последнюю погибшую в пожаре в пансионате для пожилых людей
- Названо имя военного, который вчера погиб от пули боевиков на Донбассе
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram