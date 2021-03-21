Младший сержант Виктор Пасека погиб 18 марта недалеко от населенного пункта Южное Донецкой области от пулевого ранения в голову.

В Хмельницком похоронили погибшего под Горловкой младшего сержанта Виктора Пасеку.

Об этом сообщает АрмияINFORM.

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Отмечается, что 55-летний контрактник, воин 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, погиб 18 марта недалеко от населенного пункта Пивденное Донецкой области от пулевого ранения в голову.

«Провожали в последний путь, кроме родных и близких погибшего защитника, его боевые побратимы, представители оперативного командования «Запад», руководство Хмельницкого гарнизона, местных органов самоуправления, представители патриотических общественных организаций, волонтеры, духовенство и горожане», - говорится в сообщении.

Похоронили героя на Аллее Славы городского кладбища, рядом с 31 другим защитником Украины из Хмельницкого, которые отдали свои жизни в российско-украинской войне.

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Автор: Тамара Отовская