В них примут участие несколько тысяч военнослужащих из более 20 стран-членов НАТО и других государств.

Воины-десантники представят Украину в многонациональном тактическом учении Saber Junction-2021 в Германии.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, в учениях, которые состоятся в районе города Хохенфельс, примут участие несколько тысяч военнослужащих из более чем 20 стран-членов НАТО и других государств.

Они начнутся в скором времени и будут проходить на базе многонационального Межвидового центра по поддержанию боеготовности (JMRC).

Украину будет представлять ротная тактическая группа 122-го отдельного аэромобильного батальона 81 отдельная аэромобильная бригада Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. Отмечается, что личный состав данного подразделения имеет немалый боевой опыт, приобретенный в действиях с российско-оккупационными войсками в районе проведения АТО и ООС.

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На данном этапе продолжаются мероприятия с подготовки вооружения и военной техники к участию в "Saber Junction – 2021". Украинские десантники будут отрабатывать учебно-боевые задачи совместно с подразделениями 2-го кавалерийского полка Вооруженных сил США.

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Автор: Инна Андалицкая