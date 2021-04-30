Это будут четвертые подряд учения между ВМС ВС Украины и ВМС Румынии, которые состоятся осенью этого года.

В Одесской области осенью состоятся совместные украинско-румынские учения Riverine-2021 с участием Военно-морских сил и пограничников двух стран.

Учения пройдут в соответствии со стандартами и процедурами НАТО, сообщает издание Армияинформ.

Отмечается, что это будут четвертые подряд учения между ВМС ВС Украины и ВМС Румынии, которые состоятся осенью этого года.

В рамках этих учений военные моряки Украины и Румынии проведут тренировки по боевому тралению отдельных участков акватории реки Дунай, отражение воздушного нападения противника, осуществлять контроль за гражданским судоходством в районах оперативной ответственности, отработают элементы тактического маневрирования с учетом особенностей навигации на судоходной реке, будут патрулировать водные пути, тренироваться в организации связи и взаимодействовать с летательными аппаратами.

"Главная идея учений - укрепление региональной безопасности, улучшение уровня взаимодействия и совместимости стран-участниц. К учению от украинской стороны будут привлекаться группа малых бронированных артиллерийских катеров, рейдовый тральщик, десантный корабль или катер, подразделение морской пехоты, а также морская авиация ВМС Украины. От румынской стороны-бронированные и патрульные катера, рейдовые тральщики, а также пехотное подразделение и вертолет Puma Naval", - пишет армия.

Кроме этого, к учениям привлекут подразделения морской охраны Государственной пограничной службы Украины и Пограничной полиции Румынии.

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"Особенностью учения станет отработка задачи по высадке объединенного десанта морским и воздушным путем и взятия под контроль важного объекта критической инфраструктуры. Подразделение морской пехоты ВМС Украины и румынское пехотное подразделение выполнят задание по речному патрулированию и взятию под охрану и сопровождение задержанного противника. Не менее важным будет проведение противоминной операции на определенных участках реки Дунай с выполнением подрывных действий", − отметила капитан-лейтенант ВМС ВС Украины Оксана Сторожук.

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Автор: Александр Топчий