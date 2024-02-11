Назначение генерал-лейтенанта Александра Павлюка командующим Сухопутных войск Вооруженных сил Украины является одним из лучших решений президента в общем переформатировании командования. Об этом в Facebook написал блогер, а ныне военнослужащий Кирилл Сазонов.

Он напомнил, что Павлюк хорошо проявил себя еще в первые дни российской войны в 2014 году. Был командиром 24 ОМБр, с ней освобождал Славянск, Краматорск, Лисичанск, Красный Лиман. Был командующим ООС.

В наиболее критические дни февраля-марта 2022 году организовал оборону и обеспечение столицы. Тогда благодаря грамотному командованию и мужеству воинов удалось не только отстоять Киевщину, заставить врага подтягивать силы с других направлений и в конце концов нанести ему первые сокрушительные потери.

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4 марта 2022 года Владимир Зеленский присвоил Павлюку звание Героя Украины за личное мужество и героизм, весомый вклад в защиту государственного суверенитета.

"Теперь, после года в должности первого заместителя министра обороны, генерал возвращается туда, где чувствует себя лучше — к командованию. Отныне самым многочисленным и важнейшим видом войск. Знаю, что бойцы его уважают и считают его назначение усилением. Остается только пожелать новому командующему успехов", — написал Сазонов.

Напомним, 8 февраля президент уволил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и назначил вместо него Александра Сырского, который до того командовал Сухопутными войсками.