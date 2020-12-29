Эксперт отметил, что осадки, которые выпадут, будут прежде всего увлажнять территорию и пополнять запасы влаги в почве.

Водохранилища в Крыму в следующем году не наполнятся, даже если зимой и весной будут обильные осадки.

Об этом заявил в комментарии Крым.Реалии заместитель директора Института водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук Украины Михаил Яцюк. Он отметил, что осадки, которые выпадут, будут прежде всего увлажнять территорию и пополнять запасы влаги в почве.

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«Те осадки, которые выпадают, фактически не является стокоформирующими, они больше осуществляют увлажненность территории и пополняют запасы влаги в почве, но они не формируют сток. И это четко отображается в той проблематике, которая на сегодняшний день стоит перед (оккупационными – ред.) властями Крыма», – сказал Яцюк.

Он также подчеркнул, что ситуация с нехваткой воды в Крыму в 2020 году будет сказываться на его обеспечении водой и в последующие годы.

Почему в оккупированном Крыму не хватает воды

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом.

После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

Власти Украины неоднократно заявляли, что возобновление подачи воды через Северо-Крымский канал в Крым возможно только после деоккупации полуострова.

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Автор: Андрей Василюк