Авторы инсталляции хотят показать, что произошло с каждым из нас.

Украина произведет революцию на культовом фестивале Burning Man, который проходит в пустыне Блэк-Рок в США. Впервые за всю история мероприятия инсталляцию сожгут в самом начале, а не в конце.

"Эта скульптура будет сожжена первой на Burning Man. Честно говоря, даже не помню когда-то до этого были скульптуры, которые из-за сожжения рождались, а не исчезали. Все, кто знает замысел – в восторге. Я думаю, что завтра Украина прозвучит во всех уголках планеты не с войной, а с искусством. Мало кто понимает, как это сейчас принципиально. Особенно в США", - написал основатель фонда "Вернись Живым" и медиапроекта Ukrainian Witness Виталий Дейнега на своей странице в Facebook.

По его словам, проект готовился около года совместно с американской партнершей Аллой Лопаткиной, художниками Алексеем Саемом и Богданой Косминой, Команда создала скульптуру восемь метров высотой, которая станет символом единства и непоколебимости украинского духа и, по словам авторов, будет символизировать то, что произошло с Украиной и каждым из нас. Но какая именно скульптура - мир узнает только завтра, когда сгорит внешний короб.

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"Она обита досками так, как мы обиваем памятники, чтобы уберечь их от обстрелов. Но завтра эти доски сгорят и во взаимодействии с огнем нечто родится. Что-то, что прошло сквозь огонь и стало сильнее чем когда-либо прежде. Что-то очень похоже на Украину и каждого из нас", – рассказывает Виталий.

Цель художников – изменить представление в мире об Украине и показать ее мужество и силу. И сделать так, чтобы Украина звучала в западных медиа как современное и самобытное государство со своей культурой, борющееся за свою свободу.

Справка УНИАН. Burning Man – одно из самых культовых событий в мировой культуре, на которое художники со всего мира привозят свои работы. Событие проходит с 27 августа по 4 сентября в пустыне Блэк-Рок в штате Невада (США). По завершению фестиваля, все инсталляции сжигают.

Украина на Burning Man - последние новости

Украинские художники уже не первый раз принимают участие в арт-фестивале. В 2022 году делегация планировала представить скульптуру "плывущего человека".

Изначально необычную инсталляцию показали в Киеве возле арки Дружбы народов. Инсталляция была деревянной конструкцией человека, который плывет абсолютно обнаженным. Арт-объект назвали Merman.

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