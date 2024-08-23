С помощью беспилотника аэроразведчики НГУ установили украинский флаг на самой высокой башне города.

Сегодня, в День украинского флага, во временно оккупированных Олешках на Херсонщине взвился флаг Украины.

Как сообщили в Национальной гвардии Украины, бойцы 34-го Херсонского полка НГУ поздравили жителей временно оккупированной территории Украины с Днем Государственного Флага Украины.

"Это не только символ нашей несокрушимости и отваги, но и четкий сигнал оккупантам: Украина всегда возвращается на свою землю", - говорится в сообщении.

С помощью беспилотника аэроразведчики НГУ установили украинский флаг на самой высокой башне города. В НГУ обнародовали видео, как наши бойцы написали на флаге поздравления и подняли его на вышку связи.

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Как сообщал УНИАН, украинские флаги в этом году в День флага развеваются также на территории РФ. Как известно, ВСУ в ходе начатой 6 августа операции по освобождению от путинской власти территории РФ, сейчас контролируют уже более 90 населенных пунктов в Курской области РФ. В сетях распространяются многочисленные видео, как наши военные после взятия под контроль населенного пункта, демонтируют вражеские флаги и устанавливают национальные украинские.

Украинцы сейчас отвоевывают право на то, что преступники, которые пришли разрушить нашу страну, и которые принесли руины в наш дом, точно будут иметь руины у себя дома.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня в своем выступлении на торжественном мероприятии по случаю Дня Государственного Флага Украины отметил, что украинцы сейчас отвоевывают для Украины и украинцев право на справедливость, на свою свободу, на свою безопасность, на свое собственное государство. А те, кто пришли разрушить нашу страну, и которые принесли руины в наш дом, точно будут иметь руины у себя дома. Глава государства подчеркнул, что мы живем в определяющее время для Украины, "вытесняем из Украины оккупанта и не дадим покоя его триколорам".

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