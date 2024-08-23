Знаменитости поделились кадрами с украинским флагом.

Ежегодно 23 августа украинцы отмечают важное событие - День флага Украины. Сегодня, когда россияне атакуют Украину и пытаются захватить территории, этот праздник приобрел особое значение.

Украинские звезды уже успели поздравить украинцев с важным днем. Актеры, ведущие, певцы поделились кадрами с желто-голубым флагом.

Группа "Антитела"

"Это цвета нашей независимости, нашей истории, наших предков и наших потомков! Наш синий и наш желтый! С Днем Государственного флага Украины! Слава Украине! Слава нашим несокрушимым Героям!" - поздравили артисты.

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Надя Дорофеева

"С Днем Государственного флага", - написала певица и показала свое фото с флагом.

Наталка Денисенко

"Если я вас спрошу: какие цвета самые любимые для каждого украинца? Думаю, ответ будет однозначный: желто-голубой! Сегодня День Государственного флага Украины. Самые милые сердцу цвета! Обожаю!" - отметила актриса.

Елена Зеленская

"На плечах освобожденных из плена, возвращенных домой. И в руках наших спортсменов на Олимпиаде. На шевроне воина. На детской коляске. На уличных граффити и на балконах. Надежно сохранен до возвращения своих и тот, что дождался и свободно плывет над посеченными войной, но родными улицами. Флаг в Украине - не просто наш официальный символ. Он просто наш и всегда там, где мы. С Днем Государственного флага. Он делает сильнее нас, а мы - его", - подчеркнула первая леди Украины.

Эктор Хименес-Браво

"Если бы несокрушимость и свободу можно было бы описать цветами, я бы точно сказал, что они сине-желтые. Если бы силу и единство можно было бы описать словами, я бы точно сказал, что это флаг Украины. Хочу, чтобы каждый это знал и помнил. С Днем Государственного Флага", - написал кулинар.

Наталья Могилевская

"С Днем флага, Украина!" - лаконично поздравила артистка.

Маша Ефросинина

"Две равные горизонтальные полосы синего и желтого цветов. Две полосы, которые сквозь столетия вели Украину к Независимости, а сегодня ведут наших защитников к победе. Два цвета с многовековой историей, что 2022 по всему миру стали символом Свободы, Воли и Борьбы. Это необычайно красивое контрастное сочетание синего и желтого у меня лично вызывает и контрастные переживания: гордость за то, что я украинка, что мне повезло родиться и жить в этой стране и грусть. Когда, например, прохожу Майдан и вижу тысячи флажков, воткнутых в землю, потому что каждый флажок - по погибшим. Верю в наш флаг! Верю в нас! Слава ВСУ! С Днем флага!" - поздравила ведущая.

Святослав Вакарчук

"Наш Флаг стал символом свободы, мужества и силы для многих людей из разных стран! Мы чувствуем эти цвета сердцем. Люди свободного мира через него отдают дань уважения тем, кто защищает свободу, кто просто сейчас творит историю смелости и мужества, а наш флаг - символ несокрушимости. Сегодня наш Флаг гордо развевается над миром свободных. С Днем Государственного Флага Украины", - подчеркнул лидер группы "Океан Эльзы".

Олег Скрипка

"Уважаемые украинцы. Поздравляю вас искренне с Днем украинского флага. Счастья, вдохновения. Символы, украинская культура, украинская история - это очень важно! К победе! Победа за нами", - написал исполнитель.

Напомним, ранее мы писали о том, как украинские звезды поздравляли родных с Днем отца.

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