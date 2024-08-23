Глава государства подчеркнул, что мы вытесняем из Украины российского оккупанта и не дадим покоя его триколорам.

Украинцы сейчас отвоевывают право на то, что преступники, которые пришли разрушить нашу страну, и которые принесли руины в наш дом, точно будут иметь руины у себя дома.

Об этом в своем выступлении на торжественном мероприятии по случаю Дня Государственного Флага Украины сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что украинцы сейчас отвоевывают для Украины и украинцев "право на справедливость, на свое, на свою свободу, на свое национальное достоинство, на свою безопасность, на свое собственное государство".

"И на то, что преступники, которые пришли разрушить Украину, и которые принесли руины именно в наш дом, точно будут иметь руины у себя дома", - сказал глава государства и подчеркнул значимость единства украинцев ради флага и страны.

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Зеленский подчеркнул, что "мы живем в определяющее время для Украины".

"Мы защищаем независимость и защитим. Мы вытесняем из Украины оккупанта и не дадим покоя его триколорам", - сказал он.

Переговоры Зеленского

Как сообщалось, премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Киев с официальным визитом по приглашению Зеленского. The Times of India отмечает, что ожидается, что он поделится с Зеленским перспективами мирного решения войны с Россией.

Отмечается, что визит Моди в Киев состоялся почти через шесть недель после его поездки в Москву, которая вызвала критику со стороны Соединенных Штатов Америки и некоторых других западных союзников. Это первый визит премьер-министра Индии в Украину со времени обретения страной независимости в 1991 году.

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