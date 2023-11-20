Планируется сузить круг граждан, имеющих право на отсрочку из-за обязанностей по уходу за лицом с инвалидностью.

В Верховной Раде готовится к регистрации большой законопроект по мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы. Об этом в своем Facebook сообщила народный депутат Марьяна Безлугая (фракция "Слуга народа").

По ее словам, в частности планируется сузить круг граждан, имеющих право на отсрочку из-за обязанностей по уходу за лицом с инвалидностью I и II группы или лицом, нуждающимся в постоянном уходе, до членов семьи первой степени родства. Это необходимо для обеспечения исключения возможности уклонения от призыва.

Также депутаты планируют изменить способ получения отсрочки от призыва для граждан, получающих предвысшее или высшее образование. Так, изменения предусматривают устранение возможности избегать призыва путем получения второго, третьего предвысшего или высшего образования.

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Кроме того, в ВР хотят расширить количество лиц, которых берут на воинский учет. В частности, этот список может включать следующие группы лиц:

те, кто прошли военную службу в других странах до получения гражданства Украины;

те, кто был осужден за совершение уголовного преступления и лишен свободы, ограничены в свободе, включая освобождение от наказания;

те, кто был награжден военными или офицерскими званиями после окончания высших учебных заведений или после прохождения военного обучения по программе подготовки офицеров запаса.

При этом документ будет предусматривать:

отмену запрета нразглашения информации о регистрации места жительства или пребывания призывников, военнообязанных и резервистов при заключении трудового договора;

уточнение обязанностей местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций в обеспечении мобилизации, в частности, выявление и доставку граждан в военные комиссариаты и места призыва;

уточнение процедуры прибытия военнообязанных и резервистов в военные комиссариаты и места призыва во время мобилизации;

предоставление Кабмину полномочий утверждать Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на замену внутренним директивным документам ВСУ;

уточнение процедуры присвоения воинского звания "рекрут";

введение отдельного воинского учета военнообязанных и резервистов ведомством разведки Министерства обороны Украины и предоставление этому органу права призывать на военную службу согласно мобилизации военнообязанных и резервистов, проходивших военную службу в разведывательном органе.

Мобилизация в Украине - последние новости

В Верховной Раде Украины предлагают мобилизовать на войну служащих правоохранительных органов с опытом ношения огнестрельного оружия. Об этом говорится в проекте закона №10209, зарегистрированном 3 ноября 2023 года на сайте парламента.

Инициатором законопроекта выступил член депутатской фракции политической партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу. Этим проектом закона предлагается внести изменения в некоторые законодательные акты относительно "мудрой" мобилизации и обеспечения оптимальной боеспособности военных подразделений во время военного положения.

Ранее УНИАН сообщал, что 9 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал новые законы, которые продолжают действие военного положения и всеобщей мобилизации в стране. Сроки продлеваются на три месяца - до 14 февраля 2024 года.

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