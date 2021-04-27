Цель акции – привлечение внимания общества к проблеме жестокого обращения с животными.

Во Львове зоозащитники вместе с патрульными полицейскими устроили фотосессию со спасенными животными.

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Цель такой фотосессии – привлечение внимания общества к проблеме жестокого обращения с животными и попытка пристроить пушистиков в хорошие руки.

«Хочется как-то поучаствовать в этой акции, чтобы люди понимали, что мы в ответе за тех, кого приручили», – отметил один из патрульных.

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Автор: Катерина Шварц