На это премирование в 2021 году предусматривается 15 млн грн.

Директора школ Львовской городской территориальной общины с сентября будут получать 27 тысяч гривен заработной платы.

Об этом сообщается на сайте Львовского городского совета.

Исполком поддержал положение о премировании руководителей учреждений общего среднего образования Львовской городской территориальной общины.

Мэр города Андрей Садовый заявил, что необходимо увеличить количество желающих стать руководителями школ, чтобы "было из кого выбирать".

Читайте такжеВо Львове планируют открыть еще несколько центров вакцинации от коронавируса"Сегодня среднестатистическая заработная плата директора школы составляет от 10 до 15 тысяч гривен. Этим решение исполкома мы принимаем следующий шаг: с 1 сентября повышаем уровень оплаты труда директоров школ до 27 тысяч гривен, что эквивалентно 1 тысячи долларов", – сказал Андрей Москаленко, первый заместитель городского головы.

Отмечается, что на это премирование до конца года предполагается 15 млн грн, а если просчитывать на следующий год – около 45 млн грн.

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Автор: Людмила Жерновская