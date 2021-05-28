Реальная заработная плата за год выросла на 20%.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в апреле 2021 года выросла по сравнению с апрелем 2020 года на 29,8% - до 13 тыс. 543 грн.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

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При этом по сравнению с мартом 2021 года размер средней номинальной заработной платы в апреле уменьшился на 0,5%.

Реальная заработная плата в апреле 2021 года по сравнению с апрелем 2020 года выросла на 19,7%.

Госстат отмечает, что средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в апреле 2021 года была в 2,3 раза выше минимальной заработной платы, которая установлена на уровне 6000 грн.

Наименьшая средняя заработная плата по стране зафиксирована в Херсонской области - 10 647 грн, а наибольшая - в Киевской – 13 908 грн.

Показатель средней зарплаты в Киеве по итогам апреля составил 20 422 грн.

Минимальная зарплата

Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2021 года была повышена до 6 тыс. грн.

С 1 декабря 2021 года ее планируют поднять до 6500 гривен.

Почасовая минимальная зарплата в 2021 году

с 1 января 2021 года — 36,11 гривны;

с 1 декабря 2021 года — 39,12 гривны.

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Автор: Анна Бредихина