Украинский президент считает российского диктатора прагматичным убийцей.

Российский диктатор Владимир Путин является "убийцей", но не эмоциональным, а "прагматичным". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC.

"Мы говорим об убийцах. Они разные. Есть массовые убийцы, есть те, кто эмоциональные. А есть очень прагматичные. Я бы сказал, что он прагматичный убийца. То есть он отдает приказы. Он собственноручно ничего не выполняет, но это не освобождает его от ответственности", - говорит Зеленский.

Украинский президент отметил, что Владимир Путин слишком любит власть, что понятно, но выглядит не очень умным в современном мире.

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"Мир уже прошел такие испытания, прошел через тиранию, авторитаризм. Мир уже видел последствия, что это такое. Это мировые войны, миллионы жертв. И можно уже научиться. Даже если ты хочешь держаться так за свою власть, надо научиться делать это без жертв. И поэтому я не считаю, что он очень умный. Он безжалостный. Не очень умный и безжалостный - это еще опаснее", - убежден президент Украины.

Зеленский допустил возможность переговоров с Путиным

Как писал УНИАН, в октябре 2022 года Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о невозможности ведения переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

Позже президент много раз говорил, что переговоры с Путиным не имеют смысла, поскольку тот лишь тянет время и пытается задурить всем голову. Однако с недавних пор риторика Зеленского заметно изменилась. Так, в июне он допустил возможность переговоров с Путиным через посредников.

А сейчас он уже признает, что Украине придется вести переговоры с тем, кто фактически руководит Россией независимо от того, будет ли это Путин или кто-то другой.

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