Германия призвала Россию принять меры для срочного открытия пунктов пропуска на линии соприкосновения.

В Министерстве иностранных дел Германии призвали Украину выполнить договоренности по итогам "нормандского саммита" в Париже в декабре 2019 года и имплементировать в свое законодательство "формулу Штайнмайера".

Пресс-служба МИД Германии опубликовала заявление в годовщину соглашения о режиме прекращения огня, которого достигли в Трехсторонней контактной группе. Россию и Украину призвали полностью выполнить договоренности по итогам саммита.

“Мы призываем Россию и Украину полностью выполнить выводы саммита, согласованные в Париже в декабре 2019 года, с целью достижения ощутимого улучшения для людей на востоке Украины. Украина также должна выполнить свои обязательства, например, по имплементации в украинское законодательство так называемой формулы Штайнмайера", - сказано в сообщении.

МИД Германии подчеркнул, что Россия должна открыть КПВВ на Донбассе, которые несколько месяцев блокировали боевики, разминировать территорию и отвести тяжелое вооружение.

В немецком внешнеполитическом ведомстве добавили, что СММ ОБСЕ нужно предоставить беспрепятственный доступ к зоне ООС, чтобы эффективнее контролировать режим прекращения огня.

“Для этого ей нужен беспрепятственный и безопасный доступ по всей зоне конфликта. Вместе с Францией Германия будет продолжать упорно настаивать на постоянном разрешении конфликта на востоке Украины, для которого Минские соглашения продолжают оставаться неизменной основой”, - указывается в заявлении.

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Формула Штайнмайера: что известно

Формулой Штайнмайера назвали предложенные в октябре 2015-го главой ФРГ механизмы выполнения Минских соглашений.

"Формула" заключается в проведении местных выборов в ОРДЛО в соответствии с Конституцией Украины, подтверждение демократичности выборов со стороны ОБСЕ – постоянное вступление в силу об особом местном самоуправлении в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Одновременно с имплементацией этого закона – вывод войск и установление контроля Украины над восточной границей.

В то же время Киев с 2015 года настаивал на поэтапном урегулировании конфликта на Донбассе, тогда как Россия и главари боевиков уверяют, что пункты должны выполняться одновременно, а не в хронологическом порядке.

Представители действующего президента Владимира Зеленского теперь обвиняют предшественников в том, что они согласились на "формулу", а власть, мол, должна руководствоваться договоренностями 2016 года.

Впрочем, предыдущая власть настаивала на предпосылках в вопросе безопасности, а "формула" немецкого министра объясняет процедуру только проведения выборов и вступления в силу закона об особом статусе.

Вопрос имплементации "формулы Штайнмайера" в очередной раз затронули на "нормандском саммите" 9 декабря во Франции. Тогда украинцы гневно отреагировали на возможность ее введения акциями протеста.

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Автор: Олег Давыгора