Чиновнику запретили ходить - у него надрыв мышцы.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким получил серьезную травму ноги во время занятий спортом.

Как сообщил сам Ким в Instagram, у него надрыв мышцы.

По словам чиновника, ему разрешили не накладывать гипс, но ходить в ближайшие 2-3 недели ему запрещено. Из-за этого Киму пришлось отменить ряд поездок по Николаевской области и мероприятий.

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"Спорт-это жизнь. Правда бывают нюансы. Травмировал ногу (надрыв мышцы). Отбрехался от гипса, но ходить запрещают. На работу все равно пойду, но придется отменить поездки по области и кучу мероприятий на ближайшие 2-3 недели", - написал он.

Виталий Ким - что о нем известно

Чиновник родился в Николаеве 13 марта 1981 года. Его отец - заслуженный тренер по баскетболу.

В 1998 году Виталий начал заниматься бизнесом и был управляющим партнером скандального в Николаеве развлекательного комплекса Ushuaja.

В 2019 он стал волонтером в Николаевском отделении партии "Слуга народа" на президентских и парламентских выборах. Уже в 2020 году стал кандидатом в депутаты Николаевского городского совета от этой политсилы.

25 ноября того же года президент Украины Владимир Зеленский назначил Кима главой Николаевской ОВА.

Сейчас Ким женат, имеет сына и двух дочерей. По словам Виталия, главным у них семьи является он, на втором месте - жена Юлия, хотя, как пошутил чиновник, 5-летний сын уже начинает претендовать на место мамы.

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