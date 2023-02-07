Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким откровенно рассказал о своей семье.
"Я горжусь своей семьей, своим сыном, своими дочерьми", - поделился чиновник в программе "Тихий вечер с Еленой Кравец".
Также глава ОВА признался, что 5-летний сын Руслан удивляет его своим нетипичным мышлением:
"Он нетипичен, но, видимо, это потому, что у него такие родители. В школе, в другом окружении у него активная позиция именно из-за нестандартного мышления. Это объяснить сложно. Это можно понять только в быту".
По словам Виталия Кима, главным у них семье является он, на втором месте - жена Юлия, хотя, как пошутил чиновник, 5-летний сын уже начинает претендовать на место мамы.
Виталий Ким - чем он известен
Родился 13 марта 1981 года в Николаеве. Отец - заслуженный тренер по баскетболу.
В 1998 году начал заниматься бизнесом, был управляющим партнером скандального в Николаеве развлекательного комплекса Ushuaja.
В 2019 году волонтерил в николаевском отделении партии "Слуга народа" на президентских и парламентских выборах. В ходе местных выборов 2020 года был кандидатом в депутаты Николаевского городского совета от "Слуги народа".
25 ноября 2020 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Кима главой Николаевской ОВА.