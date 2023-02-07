Чиновник признался, что 5-летний сын Руслан удивляет его своим нетипичным мышлением.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким откровенно рассказал о своей семье.

"Я горжусь своей семьей, своим сыном, своими дочерьми", - поделился чиновник в программе "Тихий вечер с Еленой Кравец".

Также глава ОВА признался, что 5-летний сын Руслан удивляет его своим нетипичным мышлением:

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"Он нетипичен, но, видимо, это потому, что у него такие родители. В школе, в другом окружении у него активная позиция именно из-за нестандартного мышления. Это объяснить сложно. Это можно понять только в быту".

По словам Виталия Кима, главным у них семье является он, на втором месте - жена Юлия, хотя, как пошутил чиновник, 5-летний сын уже начинает претендовать на место мамы.

Виталий Ким - чем он известен

Родился 13 марта 1981 года в Николаеве. Отец - заслуженный тренер по баскетболу.

В 1998 году начал заниматься бизнесом, был управляющим партнером скандального в Николаеве развлекательного комплекса Ushuaja.

В 2019 году волонтерил в николаевском отделении партии "Слуга народа" на президентских и парламентских выборах. В ходе местных выборов 2020 года был кандидатом в депутаты Николаевского городского совета от "Слуги народа".

25 ноября 2020 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Кима главой Николаевской ОВА.