КПВВ с Крымом возобновили работу 14 июня

Граждане, въезжающие на материковую Украину, должны пройти двухнедельную самоизоляцию.

Контрольные пункты въезда-выезда на административной границе с временно оккупированным Россией Крымом "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплинка" с 14 июня возобновили работу, граждане, въезжающие на материковую Украину, должны установить электронный сервис "Дій вдома" и пройти двухнедельную самоизоляцию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

"Работа КПВВ на админгранице с Крымом восстановлена ​​еще на прошлых сутках, никакого ажиотажа нет. За минувшие сутки через админграницу последовали около 120 граждан на материковую часть Украины и около 50 граждан выехали на территорию временно оккупированного Крыма", - сказал сотрудник пресс-службы.

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По данным ГПСУ, пассажиропоток на админгранице с Крымом сохраняется на том же уровне, что и во время действия карантина, когда КПВВ были закрыты, но пограничники осуществляли пропуск лиц граждан Украины и членов их семей, место жительства которых зарегистрировано в АРК, а с временно оккупированной территории пропускались граждане Украины, место жительства которых зарегистрировано за пределами полуострова.

"Единственное, что изменилось для граждан: все граждане, которые намерены идти на материковую часть Украины, обязаны установить приложение "Дій вдома" и пройти двухнедельную самоизоляцию. Это все утверждено решением правительства", - отметили в ГПСУ.

Как сообщал УНИАН, 12 июня вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявлял, что работа пунктов пропуска на административной границе с оккупированным Крымом возобновляется с 15 июня.

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