Александр Залиско извинился перед теми, чьи чувства задело празднование его дня рождения

Правоохранители заинтересовались громкой вечеринкой блогера Александра Залиско в День памяти жертв Голодомора. Он извинился перед теми, чьи чувства задел своей вечеринкой.

Об этом блогер рассказал в сториз с своем Instagram.

29 ноября Залиско опубликовал в скриншот сообщения о вызове в отделение полиции. Позже он рассказал, что ему звонили из полиции, но не раскрыл никаких деталей. При этом блогер извинился перед теми, чьи чувства "задела" его вечеринка.

Читайте такжеСтало известно имя нового избранника скандальной блогерши Саши Бо"У тех, у кого я задел чувства, я прошу прощения. Но не у тех, кто просто подтянулся на шум", – заметил Залиско.

Кроме того, он попросил своих фолловеров смотреть его сториз и не "хейтиты" блогеров, которые пришли к нему на день рождения.

Скандал из-за вечеринки блогеров - что известно

В День памяти жертв Голодомора львовские, франковские, тернопольские и черновицкие блогеры устроили во Львове в Доме ученых большую БДСМ-вечеринку. Банкет состоялся в честь дня рождения блогера из Черновцов Александра Залиско, который имеет в Instagram более одного миллиона подписчиков.

Отметим, среди гостей, которые активно делились видео в Instagram, выражали восторг имениннику, было немало блогеров, среди которых и "миллионники":

Натали Литвин (1 миллион подписчиков);

Таня Самбурская (1,5 миллиона подписчиков);

Валерия Юрченко (1,3 миллиона подписчиков);

Саша Бо (1,9 миллиона подписчиков).

Развлекал гостей вечеринки популярный актер и ведущий Владимир Остапчук. Он провел вечеринку в стиле Show bar, где были пошлые конкурсы и декорации, эротические танцы шоу-балета в БДСМ-масках, тосты, которые произносили, стоя на столах.

Аренда зала в Доме ученых блогеру Залиско обошлась около 35 тысяч гривень, а еще 4 тысячи долларов он заплатил за работу ведущего Владимира Остапчука.

После резонанса в СМИ известные украинские компании заявили, что прекращают сотрудничество с блогерами-миллионниками, которые попали в скандал из-за вечеринки.

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Автор: Анастасия Горбачева