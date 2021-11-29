Решение о временном закрытии Дома ученых приняла комиссия по ТЭБ и ЧС.

Во Львове после скандальной вечеринки блогеров в День памяти жертв Голодомора временно приостановили работу Дома ученых.

Об этом сообщил первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.

Решение о временном закрытии Дома ученых приняла комиссия по ТЭБ и ЧС из-за нарушения карантинных ограничений, действующих в "красной" зоне.

Читайте такжеВ следующем году будет построена вторая очередь музея Голодомора - Зеленский"За нарушение карантинных требований комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение приостановить хозяйственную деятельность Дома ученых Львовской областной организации профсоюза работников образования и науки Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в день, когда в Украине отмечали память жертв голодоморов, львовские, франковские, тернопольские и черновицкие блогеры устроили во Львове в Доме ученых большую БДСМ-вечеринку. Банкет состоялся в честь дня рождения блогера из Черновцов Александра Залиско, который имеет в Instagram более одного миллиона подписчиков.

Отметим, среди гостей, которые активно делились видео в Instagram, выражали восторг имениннику, было немало блогеров, среди которых и "миллионники":

Натали Литвин (1 миллион подписчиков);

Таня Самбурская (1,5 миллиона подписчиков);

Валерия Юрченко (1,3 миллиона подписчиков);

Саша Бо (1,9 миллиона подписчиков).

Развлекал гостей вечеринки популярный актер и ведущий Владимир Остапчук. Он провел вечеринку в стиле Show bar, где были пошлые конкурсы и декорации, эротические танцы шоу-балета в БДСМ-масках, тосты, которые произносили, стоя на столах.

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Автор: Марта Гичко