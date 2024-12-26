Процедура будет реализована уже в ближайшее время.

Ученый совет Института журналистики поддержал увольнение профессора Учебно-научного института журналистики Киевского национального университета им. Т.Г. Шевченко Никиты Василенко. Об этом в эфире "Киев 24" рассказал Владимир Бугров, философ, педагог, ректор КНУ им. Т.Г. Шевченко.

На вопрос о дальнейшей преподавательской судьбе Василенко и того, действительно ли Ученый совет Института журналистики проголосовал за его увольнение, Бугров отметил, что заседание Ученого совета состоялось накануне.

На этом заседании коллеги Василенко единогласно "признали его поведение недопустимым и ходатайствовали перед руководством университета о прекращении трудовых отношений и расторжении контракта с ним".

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"Сегодня на 11 часов собиралась Комиссия по вопросам этики Ученого совета университета... (Комиссия - УНИАН) постановила признать поведение Никиты Кимовича Василенко неэтичным и таким, что не соответствует Этическому кодексу университетского сообщества. А в соответствии с Кодексом законов о труде - ходатайствовать перед ректором о прекращении трудовых отношений", - рассказал Бугров.

На основе этого решения он сегодня же поручил юридической службе университета, бухгалтерии и отделу кадров осуществить все необходимые действия для прекращения трудовых отношений с Василенко.

"То есть рассчитаться, выплатить все причитающиеся выплаты за отработанное время и издать приказ, который я подпишу, об увольнении Никиты Василенко по указанному выше основанию: несоответствия его действий требованиям законодательства, которое предусматривает, что лица, осуществляющие учебно-воспитательные функции, должны соблюдать требования этики и, в том числе, профессиональной этики", - сказал ректор.

На уточнение, когда именно может быть расторгнут контракт и прекращены трудовые отношения с Василенко, Бугров отметил: "Это фактически завтра, максимум в понедельник, эта процедура будет реализована. То есть на основе этого решения готовится приказ об увольнении с работы, осуществляются расчеты. Для того, чтобы не было оснований для обжалования".

С момента прохождения всех расчетов и регистрации соответствующего приказа Василенко будет считаться уволенным с работы.

Скандал с профессором в КНУ им. Шевченко

Как сообщал УНИАН, недавно Василенко заявил, что прибытие иностранных миротворцев в Украину смогло бы решить демографическую проблему, поскольку в стране находятся "сотни тысяч голодных украинок".

Его слова вызвали возмущение в обществе. Вскоре с осуждением выступили Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец и министр образования и науки Оксен Лисовой.

Сам Василенко назвал скандал, который возник вокруг его слов о женщинах, провокацией. Он назвал фразу "голодные украинки" литературным выражением и извинился за такую формулировку.

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