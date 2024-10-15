Ранее НАБУ отказывалось внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о преступлении по фактам завладения корпоративными правами компаний Укрнафта, Укртатнафта, Укрнефтебурение, путем злоупотребления служебным положением должностными и служебными лицами.

Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро внести в Единый реестр досудебных расследований сведения по заявлению бизнесмена Игоря Коломойского. Соответствующее постановление огласил следственный судья ВАКС Андрей Бицюк.

"Жалобу удовлетворить. Обязать уполномоченных лиц Национального антикоррупционного бюро Украины внести в Единый реестр досудебных расследований сведения, поданные в заявлении Игоря Коломойского при уголовных правонарушениях от 18.09.2024", - сообщил судья.

Перед объявлением этого постановления сторона защиты Игоря Коломойского представила его жалобу и просила суд обязать должностных лиц Национального антикоррупционного бюро Украины, уполномоченных на принятие и регистрацию заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях, внести в Единый реестр досудебных расследований сведения по заявлению о коррупционных уголовных правонарушениях, которое было подано и датируется 18 сентября 2024 года.

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Жалоба Коломойского касается бездействия НАБУ относительно не внесения сведений по его заявлению о преступлении по фактам завладения корпоративными правами компаний Укрнафта, Укртатнафта, Укрнефтебурение, путем злоупотребления служебным положением лицами Офиса президента и должностных лиц других органов государственной власти.

В частности, в заявлении Коломойского говорилось о совершении уголовного преступления рядом должностных лиц категории "А", должностных лиц государственных и правоохранительных органов.

Соответствующее заявление было направлено в НАБУ путем почтовой связи. Согласно данным "Укрпочты", это заявление поступило в НАБУ 23 сентября, и поэтому, согласно действующему законодательству (статья 214 Уголовно-процессуального кодекса), сведения в ЕГРР необходимо было внести не позднее 24 часов, а именно 24 сентября. В то же время, до сегодняшнего дня Коломойский не имеет сведений о том, что соответствующие были внесены в единый реестр.

Коломойский считает такое действие НАБУ бездействием. В свою очередь, от НАБУ на судебное заседание никто не пришел.

Дело Коломойского: что надо знать

В сентябре прошлого года СБУ и БЭБ провели обыск дома у Игоря Коломойского в рамках расследования, которое касается компаний "Укртатнафта" и "Укрнафта", акционером которых является украинский бизнесмен. Впоследствии Служба безопасности вручила Коломойскому подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 190 (мошенничество) и ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Во время заседания 2 сентября 2023 года, Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с возможностью внесения залога в более 509 миллионов гривен.

Впоследствии суд первой инстанции увеличил размер залога для Коломойского до 3,9 млрд грн. В апелляционном суде обжаловать это решение защитникам не удалось - суд оставил бизнесмену залог на таком уровне.

Во время следующих судебных заседаний, несмотря на состояние здоровья Игоря Коломойского, ему продолжали меру пресечения в виде содержания под стражей. Однако сумма залога уменьшилась до 1 млрд 968 млн 200 тысяч гривен.

Во время судебного заседания по делу Коломойского 18 июля суд продлил бизнесмену Игорю Коломойскому срок содержания под стражей до 2 сентября 2024 года, а также определил размер залога в 650 тыс. прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Впрочем, уже 29 августа Шевченковский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство прокурора об изменении меры пресечения Игорю Коломойскому с содержания под стражей на залог в размере 1 877 360 000 грн.

25 сентября Шевченковский районный суд города Киева отказал в изменении меры пресечения для бизнесмена Игоря Коломойского с залога в размере 1 млрд 877 млн 360 тыс. гривен на домашний арест или личное обязательство.

26 сентября Киевский апелляционный суд уменьшил размер залога для бизнесмена Игоря Коломойского более чем на 50 млн гривен - до 1 млрд 827 млн 352 тыс 580 гривен.

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